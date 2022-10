¿Cómo controlar la ansiedad antes de un examen de admisión?

Con información de Stefano De La Torre-Bueno Mannarelli, director académico de Psicología de la Universidad Científica del Sur (*)

Con la cercanía del fin de año, los estudiantes se preparan para hacer frente a los exámenes de admisión. Para los adolescentes y adultos jóvenes, estos suelen ser retos a nivel académico, pero también en el plano psicológico. Entonces, ¿cómo hacer frente a una situación que puede ser determinante para el futuro?

La ansiedad es un sentimiento de temor que aparece frente a situaciones que pueden ser amenazantes. Stefano De La Torre-Bueno Mannarelli, director académico de Psicología en la Universidad Científica del Sur, profundiza en este concepto.

“Cuando hablamos particularmente de ansiedad, nos referimos a un miedo que está proyectado hacia el futuro. Este miedo dispara una serie de posibilidades en la mente; la persona se imagina posibles escenarios en los que muchas cosas negativas podrían suceder y esto termina retroalimentando el sentimiento de ansiedad”, explica el especialista.

De esta forma, la ansiedad es un sentimiento clave que aparece en los postulantes ante un examen de admisión. “ En un examen de admisión se ponen a prueba las competencias, hay un límite de tiempo y el resultado puede ser determinantes. Claramente, es un disparador de ansiedad ”, enfatiza.

¿Por qué es complicado para un joven afrontar estas situaciones?

En el caso de los adolescentes y adultos jóvenes, enfrentarse a una situación que puede ser determinante no provoca la misma reacción que en los adultos. De La Torre-Bueno advierte que esto se debe a las particularidades que tiene este grupo etario en su forma de procesar la información.

“Cuando hablamos del adolescente o el adulto joven, estamos hablando de un cerebro que aún no está desarrollado, porque recién alcanza su madurez hacia los 25 años. La última parte que se desarrolla es la corteza prefrontal, asociada a muchas habilidades de pensamiento como la capacidad de evaluación, de planificación, de proyección hacia el futuro, de pensamiento hipotético, el control de impulsos y la regulación emocional”, sostiene el también magíster.

En la situación particular de un examen de admisión, el poco dominio de estas habilidades se hace presente con mayor intensidad. “La situación de evaluación tradicionalmente se percibe como amenazante, debido a que se ponen a prueba las propias competencias. Esta situación es potencialmente un disparador de ansiedad y de otras emociones negativas, las cuales, el adolescente tendrá dificultades para gestionar. Si a eso le sumamos el estrés percibido, es todavía peor”, asegura.

Además, la percepción que tienen los postulantes de sus capacidades también juega un rol muy importante. De La Torre-Bueno señala que la investigación en Psicología de la Educación plantea que mientras más altas sean nuestras percepciones de autoeficacia (capacidad de lograr una tarea), habrá mayores niveles de rendimiento académico. En cambio, las bajas percepciones de autoeficacia están asociadas con un bajo rendimiento.

¿La adolescencia es el mejor momento para decidir el futuro?

Tomar una decisión como la carrera que se estudiará durante la adolescencia es problemático, según el experto. “La sociedad espera que un adolescente al terminar el colegio ya tenga definido qué quiere estudiar o que se comprometa con determinados valores que van a seguir a lo largo de su vida, y esto deposita una enorme presión en el adolescente, lo que influye en su proceso de toma de decisiones”, plantea De La Torre-Bueno.

La presión familiar también juega un papel importante en este proceso en el plano económico y en cuanto al apoyo que pueden brindar. “Si no se encuentra un punto de acuerdo sobre la carrera que el adolescente seguirá, este puede optar por posibilidades que no coincidan necesariamente con sus intereses y competencias, y que sean producto de no defraudar una tradición familiar, por ejemplo. Al mismo nivel, es clave la calidad de la información recibida, el soporte afectivo familiar y la guía u orientación que reciba de otros actores importantes como sus profesores ”, asevera.

“Debemos considerar que el adolescente se encuentra formando su identidad. Esto implica transformar la relación consigo mismo y con los otros. Uno de los requisitos para tener una identidad lograda es la exploración. Depende mucho de las oportunidades que haya tenido el adolescente para explorar distintas alternativas y posibilidades. La realidad de todos es distinta”, añade el investigador.

Recomendaciones para afrontar un examen de admisión

Existen conductas diarias que pueden disminuir la presencia de la ansiedad si son aplicadas de forma continua. “El buen sueño es muy importante, así como una alimentación balanceada y el uso de técnicas de respiración para contribuir a la regulación emocional”, indica el especialista.

Sin embargo, existen formas de anticiparse a la llegada de estos hechos mediante estrategias. De La Torre-Bueno propone cuatro pasos claves para lograrlo:

Plantear metas claras y diferenciadas: estas deben darse a lo largo del proceso y coincidir con las propias características y capacidades del joven. La idea no es plantearnos metas imposibles. Ser estratégico: identificar estrategias específicas para aprender de acuerdo con la naturaleza del contenido que voy a estudiar y al tipo de evaluación que voy a enfrentar. No es lo mismo estudiar para un examen de opción múltiple que para un examen en el que se desarrolla la información. Gestionar el tiempo: si me planteo una meta que es imposible o es muy difícil de alcanzar según mi nivel y mis características, entonces voy a tender a procrastinar; es decir, evitarlo o a dejarlo para después. En ese caso, lo recomendable sería dividir o deconstruir esa meta en varios pasos realizables para disminuir el grado de dificultad de las metas que me he planteado y disminuir la ansiedad. Automonitorearse: es la continua supervisión, evaluación e identificación de cómo estoy haciendo las cosas. Es importante porque permite identificar errores y estrategias de mejora para el futuro.

“Estos pasos permitirán estar mejor preparado para una situación de evaluación, lo que contribuirá a reducir los niveles de ansiedad y de sentimientos negativos”, finaliza.

Además, es importante precisar que si las estrategias son insuficientes y la ansiedad sigue presente, lo más recomendable es buscar ayuda profesional. Esto permitirá identificar las necesidades que tiene el estudiante y tomar acciones al respecto. Como opciones tenemos los Centros de Salud Mental Comunitaria que se encuentran en la mayoría de las regiones de nuestro país.

(*) Stefano De La Torre-Bueno Mannarelli es Director del departamento académico de la Carrera de Psicología en la Universidad Científica del Sur y docente de posgrado en la Maestría de Docencia Universitaria. También ejerce la docencia universitaria en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Es licenciado en Psicología por la Pontificia Universidad Católica del Perú y magíster en Psicología de la Educación por la Universidad de Barcelona. Cuenta con un diplomado en la Universidad Católica de Chile en Evaluación de los aprendizajes. Es investigador en Psicología y cuenta con publicaciones en Unicef y en el Fondo Editorial de la PUCP.

*Con información de Científica Divulga