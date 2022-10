Loreto y Ucayali registran las coberturas más bajas de vacunación contra la polio

En medio de la alerta de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) sobre un “riesgo muy elevado” de reaparición de la poliomielitis en Perú, Brasil y República Dominicana, la cobertura de vacunación de las tres primeras dosis contra esta enfermedad alcanza solo el 57,9% en nuestro país. Esto quiere decir que de más de 490.000 menores de un año que deben ser inmunizados hasta diciembre, solo 286.000 lo han hecho.

Para el Ministerio de Salud (Minsa), existe una brecha actual de 10%, lo cual representa a 50.000 niños que no han recibido la vacuna. “Todavía el año no cierra. Se debe llegar a casi 500.000 para que no exista ningún riesgo y reproducción de estas enfermedades erradicadas”, señaló la directora de Inmunizaciones, María Elena Martínez.

PUEDES VER: Víctimas de los antivacunas

Lo cierto es que regiones como Loreto, Ucayali y Madre de Dios registran las coberturas más bajas de esta vacuna, cuyo esquema incluye cinco dosis: a los 2, 4, 6, 18 meses; y a los 4 años.

El Minsa informó que se debe llegar a casi 500.000 personas para que no exista ningún riesgo y reproducción de estas enfermedades erradicadas como la polio. Foto: difusión

Precisamente, estas localidades amazónicas limitan con Brasil, país que también se encuentra en alerta y que reportó un caso sospechoso —luego descartado— de poliomielitis. “Las regiones de la selva son las primeras en estar expuestas y también presentan subcobertura. Su categoría es crítica”, indicó Federico Arnillas, presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza.

Así, en la tercera dosis o la antipolio oral (APO), Loreto reporta 65,7% y Ucayali, 60%. Sin embargo, en su primer refuerzo no superan el 50% y en el segundo, ni el 40%. “Tenemos frontera con Brasil, Colombia, Bolivia, y ahí podría ingresar el brote. Tanto ellos como nosotros podemos estar en riesgo. Estamos en alerta en todos los países”, dijo Martínez a este diario.

¿Dónde vacunarse?

La poliomielitis, que puede provocar una discapacidad permanente y hasta la muerte, no se ha presentado en el país desde hace 31 años. Sin embargo, las bajas coberturas ponen en riesgo un rebrote. Los padres pueden acercarse con sus hijos a uno de los 8.000 establecimientos de salud de todo el país para recibir la dosis gratuita o completar las que les falte. Se les aplicará la vacuna aunque no cuenten con su DNI o la cartilla en ese momento.

También habrá una jornada de vacunación el 28, 29 y 30 de este mes. Para mayor orientación, pueden llamar al 113.