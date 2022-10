Defensoría del Pueblo es impedida de supervisar bar que estigmatiza la salud mental

La Defensoría del Pueblo fue impedida de supervisar el restobar Estación Psiquiátrica, un local que ha generado indignación por estigmatizar y reforzar prejuicios en contra de la salud mental.

Representantes de dicha institución llegaron junto a un agente policial para realizar el operativo; sin embargo, no contaron que los encargados del bar no les dejarían realizar su trabajo al decir que no estaba en funcionamiento.

“Revisamos una convocatoria en las redes sociales en la que indicaba que había funcionamiento todos los días y que invitaban el día de hoy a venir de disfrutar de sus servicios”, declaró María Isabel León Esteban, comisionada del programa de Defensa y Promoción para el Derecho de Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo.

La diligencia no pudo continuar debido a la ausencia de las autoridades municipales del distrito de Independencia, quienes sí tienen las vías legales para intervenir dicho lugar.

La República llegó al restobar y evidenció que las luces del interior estaban prendidas y las puertas estaban abiertas. Además, se registró un cartel que dice “Sala de espera”.

A pesar de estos indicios, los empleados del lugar no permitieron el ingreso de la Defensoría para la supervisión total del establecimiento.

En esa línea, los representantes señalaron que la Municipalidad de Independencia les informó que el recinto no estaba en funcionamiento; no obstante, la promoción del negocio se mantenía vigente por las redes sociales.

“La municipalidad tiene una ordenanza en la que no se debe realizar actos de discriminación, sobre todo por motivos de discapacidad y otros motivos, pero, en este caso, el giro del negocio está orientado en su temática prejuiciosa y estigmatizante contra las personas con problemas de salud mental”, sostuvo León Esteban.