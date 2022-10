Incautan bienes de Los Químicos del Mango: iban a vender más de 4 toneladas de droga a Europa

En Villa El Salvador, la Policía Nacional incautó dos inmuebles y dos vehículos de Los Químicos del Mango, organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas. Una de las propiedades intervenidas este 10 de octubre albergaba un laboratorio, equipamiento logístico y utensilios para la preparación y el empaque de la droga, que iba a ser enviada a Europa, a países como España, Alemania y otros.

En mayo de este año, en coordinación con el Ministerio Público, se detuvo a dos integrantes de la agrupación delictiva y se les incautó más de cuatro toneladas de droga camuflada en falsas pulpas de mango. El cargamento estaba valorizado en US$ 150 millones, según el general PNP Jhonny Velez, titular de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos de la Policía.

“Con participación de la Fiscalía Especializa de Extinción de Dominio, hay un proceso penal por tráfico ilícito de drogas. En este inmueble se incautó en total más de cuatro toneladas de clorhidrato de cocaína, camuflado en pulpa de mango”, reportó.

“Su costo por kilo supera los US$ 35.000 a US$ 40.000. Estamos hablando de más de cuatro toneladas: 4.200 kilos exactamente, una fortuna que supera los US$ 150 millones”, añadió.

La diligencia fue coordinada por la Fiscalía, PNP y Programa Nacional de Bienes Incautados (adscrito al Minjusdh). “Una vez que se materializa la incautación, Pronabi toma la administración de los bienes y le dan el destino que corresponda, de acuerdo a la norma”, indicó el alto mando.

“En el proceso penal por tráfico de drogas, efectivamente, se interviene una furgoneta abastecida con la droga ingresando al segundo inmueble que se está incautando (...). Este inmueble (el de hoy) ya estaba con custodia de la Policía, y ahora se está procediendo a la incautación y entrega al Pronabi para su administración y destino final”, finalizó.