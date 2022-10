Trujillo: contratista de obra vial designó a ingeniero relacionado con casos de falsificación documentaria

Entre 2020 y 2021, 19 tramos de las principales calles y avenidas de Trujillo (región La Libertad) fueron intervenidos con el objetivo de mejorar su infraestructura vial. Según el Portal de Datos Abiertos del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), Conosce, en 2020 se convocaron licitaciones para 21 obras y 11 de estas correspondían a pavimentación. En tanto, en 2021, ocho de 12 convocatorias iban destinadas a este mismo fin.

Durante este periodo, la Municipalidad Provincial de Trujillo designó más de 30 millones de soles para la ejecución de los trabajos en avenidas como España, Ricardo Palma, Gonzales Prada, Húsares de Junín y Jesús de Nazareth, así como en las urbanizaciones La Noria, El Bosque, La Rinconada, etc.

Entre la maraña de personas jurídicas y consorcios que obtuvieron la buena pro en los diferentes procesos, un nombre resaltó: Génesis Contratistas Generales SAC, que figuró como adjudicada dos veces en solitario y otras dos como consorcio.

Con dicha entidad edil se adjudicó, de manera individual, las ejecuciones de las obras IOARR “Reparación de pavimento en la av. España, tramo desde av. Mansiche hasta el jr. San Martín, en el distrito de Trujillo” (LP-SM-9-2020-MPT-1) y “Reparación de pavimento en la calle urb. El Bosque, distrito de Trujillo” (LP-SM-4-2021-MPT-1).

Por otro lado, se hizo de las obras IOARR “Rehabilitación del pavimento de la av. Pedro Muñiz y jr. Pedro Muñiz, desde la prolongación av. América Oeste hasta av. España, distrito de Trujillo” (AS-026-2020-MPT-1) y “Reparación de pavimento en la urb. La Noria, distrito de Trujillo” (AS-032-2020-MPT-1) como parte de los consorcios Vial Favi y Virgen de la Puerta, respectivamente.

Una revisión pormenorizada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace) permitió tomar conocimiento que, en uno de los procesos que demandó mayor inversión de la comuna trujillana, el realizado en la urbanización El Bosque por S/ 5 232 687,22, la contratista designó como ingeniero residente a Marco Luis Alberto Quijada Becerra, quien, en 2017 (Lima) y 2019 (La Libertad), fue parte de dos resoluciones que evidenciaron falsificación documentaria.

Designación del ingeniero residente en obra de El Bosque. Foto: Contrato 50-2021-MPT-SGA

Caso en Lima

El nombre del especialista apareció en el expediente n.° 3235/2017.TCE, en el que se detalla el proceso administrativo sancionador, a cargo de la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE), contra tres empresas del consorcio San Mateo, el que obtuvo la buena pro —el 12 de julio de 2017— de “Remediación de pasivos ambientales mineros generados por la ex Unidad Minera Huamuyo, distrito de San Matero, provincia de Huarochirí, Lima”.

Esta adjudicación simplificada como n.° 50-2017/AMSAC fue convocada por la empresa estatal de derecho privado Activos Mineros SAC en S/ 1 478 580,63.

En esta ocasión se les imputó a los integrantes del consorcio haber presentado documentos falsos o adulterados respecto a la experiencia de Marco Quijada Becerra . Se consideraron dos certificados laborales, del 25 de mayo de 2015 y del 5 de septiembre de 2016, correspondientes a la etapa I y II de la obra “Revegetación, conservación de suelos y manejo del Centro Experimental Maqui Maqui, centro de producción de semillas, almacén de revegetación y mantenimiento de áreas revegetadas” de la minera Yanacocha, emitidos para sustentar su labor como ingeniero de control de calidad.

La Sala determinó que estos certificados fueron falsos, así como los anexos 8 y 11, suscritos por Quijada, que contienen la declaración jurada del plantel profesional clave propuesto para la ejecución de la obra y la carta de compromiso suscrita por este, respectivamente.

Finalmente, mediante la resolución n.° 2108-2019-TCE-S1, con fecha 24 de julio de 2019, se decidió amonestar con 41 meses de inhabilitación temporal para participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado a las empresas Construbeth SAC, Ecosem EIRL y EQUIPORC SRL, todos integrantes del consorcio San Mateo.

La resolución fue remitida al Ministerio Público para que proceda acorde a ley.

Caso en La Libertad

Aunque no acarreó una sanción del TCE contra el consorcio, el nombre de Quijada Becerra apareció en un contrato suscrito el 17 de septiembre de 2019 con el Gobierno Regional de La Libertad (GRLL). El monto de inversión fue de S/ 89.739,08.

Esta vez fue parte del Informe de Hito de Control n.° 039-2019-OCI/5342-SCC, en el que el Órgano de Control Institucional comunicó al GRLL que la verificación del plantel técnico para la supervisión de la obra “Mejoramiento de la av. César Vallejo, tramo av. José María Eguren – av. Federico Villareal, distrito de Trujillo” contenía información inexacta.

El consorcio MBC nombró al profesional en el cargo de jefe de supervisión y acreditó una experiencia de 3,83 años; sin embargo, el ente de control observó tres contratos de trabajo y sus conformidades de servicio, que fueron presentados con rúbrica del titular de la Gerencia Sub Regional de Chota (Cajamarca), José Alberto Requejo Ydrogo, durante los periodos 2003-2005 y 2006.

No obstante, el mismo exfuncionario de Cajamarca aclaró vía correo electrónico, remitido el 19 octubre de 2019, al ente contralor que Quijada Becerra no trabajó como supervisor en esta entidad, que las obras en cuestión no fueron programadas en el Presupuesto Institucional Modificado en los ejercicios presupuestales 2005-2008, que estos contratos no fueron firmados por su persona y los sellos tampoco corresponden, y que las firmas son distintas a las que figura en su ficha Reniec.

En tanto, emplazado a hacer sus descargos, MBC únicamente atinó a expresar que cambiaría al personal para no retrasar la ejecución. Esto motivó a que se declare la nulidad de oficio del contrato n.° 041-2019-GRLL-GRCO por la presentación de documentos falsos e inexactos a través de la Resolución Ejecutiva Regional 221-2020-GRLL/GOB, con firma del mismo gobernador regional Manuel Llempén Coronel, el 29 de enero de 2020.

Descargos

Consultado sobre los particulares, Marco Luis Alberto Quijada Becerra, ingeniero civil, reconoció verse inmerso en ambos casos; no obstante, deslindó cualquier tipo de responsabilidad y acusó a los consorcios de haber presentado documentación adulterada.

“Incluso yo me fui a declarar (a la Fiscalía) a Cajamarca porque ese consorcio (San Mateo) falsificó toda mi documentación y yo nunca he trabajado en los lugares de los certificados que ellos presentaron, yo nunca había trabajado en la minera Yanacocha. En ningún momento les di mis documentos y tampoco conozco a los señores. Tal es así que, incluso, mi firma y mi huella digital en documento que habían hecho a través de notario no coincidían”, señaló respecto al primer caso.

En esa línea, aseguró haberse enterado del problema debido a una notificación que llegó a la puerta de su casa y que motivó su viaje a la ciudad norteña para someterse a las indagaciones del Ministerio Público.

Seguidamente, en razón de la nulidad de contrato con el Gobierno Regional de La Libertad, alegó una nueva falsificación y que representantes del consorcio se contactaron directamente con él para que firmara su renuncia como supervisor, lo que permitiría designar a otra persona con el objetivo de no perder el contrato.

“Estos señores falsificaron mis documentos, incluso tuve la llamada de ese consorcio (MBC) para que renuncie para que no les afecte, pero no lo hice porque nunca pertenecí a su plantel y no presenté mis documentos”, sentenció.

Génesis

Por su parte, la empresa contratista de la millonaria obra de El Bosque, que nombró a Quijada Becerra como ingeniero residente, aseguró desconocer el problema suscitado.

“No tuve conocimiento de que el ingeniero tenía algún problema, pero eso directamente no nos incumbe. Es un tema del ingeniero con otras entidades, pero no sabría decirle qué habrá pasado. Quizá el consorcio ha agregado otro documento adicional, no lo sé. Para cumplir con la experiencia nos alcanzó su currículum y lo revisamos siempre con la veracidad el caso. A nosotros cuando nos presenta cualquier profesional (la documentación) le creemos la información que nos alcanza”, indicó Edward Castro Yong, quien se presentó como administrador de la obra en cuestión.

MPT

La República intentó comunicarse con el gerente de Obras Públicas de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Juan Enrique Chávez Castañeda, debido a que, en su calidad de presidente del comité de selección de esta licitación pública, fue uno de los que otorgó la buena pro; sin embargo, hasta el cierre de este informe no obtuvo respuesta.

Dato

De acuerdo al Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), desde su inscripción en el Registro Nacional de Proveedores, en 2007, Génesis Contratistas Generales SAC ha obtenido S/ 52 305 627,32 del Estado en su condición de proveedor. Solo en la región La Libertad se concentró el 67% del total alcanzado hasta la fecha: un equivalente a S/ 35 226 233,19.

Además, en la provincia de Trujillo ganó S/ 13 671 588,14 y fue la comuna con la que más dinero generó: S/ 12 473 962,43, de los cuales más de S/ 9,5 millones se registraron solo entre 2020 y 2021.

Informe publicado en el marco del Curso de Especialización en Periodismo y Política (PUCP - IDEA Internacional - Fundación Gustavo Mohme Llona).