Puno: 10 viviendas afectadas tras incendio forestal en Vilquechico

Al menos 10 viviendas rusticas afectadas y varias hectáreas de pastizales fueron arrasados, luego de que la tarde del último domingo 9 de octubre se registrara un incendio forestal en algunas comunidades del distrito de Vilquechico de la provincia de Huancané, en Puno.

El fuego rápidamente se expandió por el viento quemando los techos de paja de algunas viviendas, incluso amenazaba con afectar una institución educativa; sin embargo, los pobladores de la zona lograron combatir el fuego. El incendio se registro en comunidades Huertacuyo, Juriruni y otros.

El teniente gobernador de la comunidad de Huertacuyo, Julio Cari Quinto, informó, además, que el incendio causó daños en un poste de mediana tensión y hay riesgo de que los cables se desprendan. Por ende, solicitó a Electro Puno cambiar el poste para evitar más tragedias.

“Las familias no tienen que comer, hay viviendas y bienes quemados. No hay pasto forraje para los animales. La única instancia que nos apoya por ahora es la municipalidad distrital de Vilquechico, pero no es suficiente” dijo Cari Quinto.

Este incendio forestal arrasó con varias hectáreas de pastizales y arboles, así como también afectó a los animales, por lo que exigieron apoyo a los representantes del Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Puno.