Mujer denunció que compañero de colegio la acosa por más de 10 años

Una joven, que se dedica a trabajar en el mundo de las redes sociales, ya no toleró más luego de que su empleo se haya visto detenido tras recibir varios mensajes, de diferentes cuentas, por parte de un compañero de colegio que la acosa desde 2004. Ella indicó que ya ha denunciado el caso ante las autoridades, pero su agresor aún continúa en libertad.

“Crea cuentas para bombardearme con mensajes, me espía por Instagram, hasta me esperó en mi local de votación. Me ha enviado cartas contándome cosas sin sentido, que nunca me han interesado. No me interesa nada de su vida, yo le he denunciado en la comisaría. Su mamá me escribió que estaba preocupada por la actitud de su hijo hacia mi, que ella no sabía nada (...) Mi papá fue quien se comunicó con la señora, le dijo que controlara a su hijo, si no, lo veríamos por el lado legal”, denunció en “ATV noticias”.

PUEDES VER: Publicarán esta semana plan de vacunación contra viruela del mono

Asimismo, manifestó que en 2015 realizó las denuncias respectivas, pero no ha obtenido ayuda por parte de la PNP. La joven modelo afirmó que, en su momento, el personal policial no estaba bien capacitado sobre qué hacer en casos de acoso, como el de ella.

“Creo que la Policía no me ha tomado en serio porque, desde el 2015, yo vengo pidiendo ayuda, consejos de qué hacer. Este concepto de acoso no se tenía tanto en cuenta en ese momento. La Policía me decía: ‘Pero la ha tocado físicamente o algo’, y yo les dije no, pero quiero prevenir (...) De hecho, creo que la prevención se trata de eso, de evitar que pueda sucederme algo y no esperar a que me suceda para actuar. La Policía solo me decía: ‘No haga caso, señorita’”, recalcó.

Finalmente, pidió apoyo a las autoridades, puesto que no se siente segura en la calle y siempre tiene que salir acompañada.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).