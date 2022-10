¿Cuánto gasta un peruano para atenderse en un establecimiento por un problema de salud mental?

Tras una larga y agotadora lucha contra la pandemia de la COVID-19, la salud mental de los peruanos no ha sido la misma. Ver a familiares, amigos y conocidos enfermar e irse de nuestras vidas ha sido una experiencia que todavía muchos no han superado. Además, esta situación se vuelve particularmente difícil cuando el Estado, o los Gobiernos que pasan cada cinco años, no destinan el presupuesto suficiente para este fin.

Además, acceder a un cuidado idóneo de nuestra mente puede llegar a ser muy costoso, ya que tener un seguro particular no te garantiza este tipo de coberturas. De esta manera, tener una atención oportuna se vuelve complicado.

Según una encuesta a nivel internacional realizada por Ipsos, la salud psicológica es considerada el tercer problema sanitario en el Perú, solo superado por el coronavirus y el cáncer. Asimismo, el 70% de peruanos dice pensar continuamente o muy seguido en este aspecto .

En esta nota de La República, te mostraremos cuánto cuesta en promedio que un peruano se atienda en un establecimiento público o privado y qué alternativas gratuitas o con tarifa social existen.

El Día Mundial de la Salud Mental se conmemora cada 10 de octubre. Foto: EFE

¿Cuánto cuestan atenderse en un establecimiento del Estado?

Una consulta o entrevista psicológica puede costar en promedio 8 soles en los centros de salud estatales, dependiendo del lugar. Sin embargo, los valores varían de acuerdo al servicio específico que se requiera.

Estos son los precios del hospital Víctor Larco Herrera, ubicado en la avenida El Ejército 600, en Magdalena del Mar:

Consulta externa psiquiátrica: S/ 15

Consulta psicológica: S/ 12

Evaluación psicológica completa (4 sesiones): S/ 40

Evaluación de depresión (2 sesiones): S/ 20

Evaluación de ansiedad (2 sesiones): S/ 20

Terapia de pareja (por sesión): S/ 15

Terapia individual (cognitivo, conductual-racional, emotiva) y otras (4 sesiones): S/ 40.

En el caso del hospital San Bartolomé, localizado en la avenida Alfonso Ugarte 825, en el Cercado de Lima, los costos son:

Teleorientación en psicología: S/ 20

Psicoterapia individual por psiquiatría: S/ 15

Consulta psicológica: S/ 7

Evaluación psicológica: S/ 12

Psicoterapia individual: S/ 20

Psicoterapia de pareja: S/ 10.

Según el Ministerio de Salud (Minsa), este es el tarifario para establecimientos de la Dirección de Redes Integradas (Diris) de Lima Este:

Consulta externa: S/ 5

Sesión de terapia psicológica en niños: S/ 25,30

La sesión de terapia psicológica en adultos: S/ 25,30.

En el Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado-Hideyo Noguchi”, que se encuentra en la avenida Eloy Espinoza Saldaña 709, en San Martín de Porres, se cobra de la siguiente manera:

Entrevista psiquiátrica de diagnóstico: la tarifa social es S/ 37, para particulares S/ 74

Atención psiquiátrica con sesión de psicoterapia: S/ 25 y S/ 50

Sesión de psicoterapia de familia (sin el paciente presente): S/ 40 y S/ 80

Sesión de psicoterapia de grupo S/ 20 y S/ 40

Psicoterapia cognitivo conductual: S/ 37 y S/ 74

¿Cuánto cuesta atenderse particularmente?

Recibir un servicio de psicoterapia mediante un especialista privado vale en promedio entre S/ 50 y S/ 100; y entre S/ 35 y S/ 70 con tarifa social.

Especialista Tarifa Fija Tarifa social Contacto Gabriela Cassandra Chacón Chacón S/ 50 - 100 S/ 20 - 50 MAIL: a.psicoterapeuticoperu@gmail.com

TEL.: 974679554

FB: Acompañamiento Psicoterapéutico Vania Patricia Gargurevich del Castillo S/ 100 - 150 S/ 60 - 80 MAIL: psicologa.vania.gargurevich@gmail.com

TEL.: 998 360 169 Marité Pérez Quevedo S/ 50 - 100 S/ 20 - 50 MAIL: mariateresadpq@gmail.com

TEL.: 947731016

FB: Bienestar Psicoemocional Perú

IG: @bienestarpsicoemocionalperu Camila Planas Roe S/ 50 - 100 S/ 20 - 50 TEL.: 980631007

MAIL: planas.camila@gmail.com Kevin Martin Zapata Vidarte S/ 100 - 150 S/ 20 - 50 MAIL: kevinzapatavidarte@gmail.com

IG: @kevozapatavidarte

TEL.: 940202107 Karina Ramos Murga Rivas S/ 100 - 150 S/ 60 - 80 MAIL: kramosmurga@gmail.com

IG: @psicologa.karinaramos Stefany Carrión Gonzales S/ 100 - 150 S/ 60 - 80 MAIL: psicologa.stefanycarrion@gmail.com

IG: @Psic. Stefany Carrión Ana Lucia Perez Morales, S/ 50 - 100 S/ 20 - 50 IG: psicologa.analuciaperez

FB: Psicóloga Ana Lucia Perez

https://www.facebook.com/psicologa.analuciaperez

MAIL: analucia.perezm95@gmail.com Laura Fiorela de la Rosa Quiñones S/ 50 - 100 S/ 20 - 50 MAIL: lauradelarosaq@gmail.com

TEL.: +51 947468276

IG: @lauradelarosa22 Katherin Acosta Damián S/ 100 - 150 S/ 60 - 80 MAIL: katherin.acosta@psicotribu.com info@psicotribu.com

IG: @psicotribu.pe

TEL.: 998829519

¿Dónde atenderme gratuitamente?

Si las opciones expuestas anteriormente están fuera de tu alcance, también es posible recibir atención de forma gratuita si cuentas con Seguro Integral de Salud (SIS) o a través de profesionales voluntarios. Para conocer más, puedes leer la siguiente nota.

Canales de ayuda

Si conoces a alguien que presenta problemas en salud mental, infórmale que puede recibir orientación y consejería médica a través de la línea gratuita 113, opción 5, del Minsa. También está a disposición de la ciudadanía la plataforma perutequiero.pe/empoderado.