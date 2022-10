Chiclayo: transportistas son afectados por retraso de obra en avenida Pedro Cieza de León

El gremio de transportistas de la región Lambayeque alzó su voz de protesta debido al retraso de trabajos en la obra Mejoramiento de transitabilidad vehicular y peatonal de la avenida Pedro Cieza de León, entre la avenida 9 de Octubre y la calle Francisco Bolognesi de la ciudad de Chiclayo, en la región Lambayeque.

En la víspera, el gobernador regional Anselmo Lozano Centurión explicó que el consorcio abandonó la obra porque no tenía capacidad económica para su ejecución y por problemas en el saneamiento físico legal del terreno donde se ubica la avenida Pedro Cieza de León.

PUEDES VER Lambayeque: Anselmo Lozano insiste con querella contra fiscal que lo investiga

Como se recuerda, la obra tiene como unidad ejecutora al Gobierno Regional de Lambayeque (GRL) y los trabajos estaban a cargo del Consorcio Ejecutor Sagitario. La inversión del proyecto supera los S/ 5 millones.

Wilson Miñope Carbajal, presidente de la Coordinadora Regional de Transporte Público de Lambayeque, explicó a este diario que la importancia de esta vía radica en que es ruta alerta de la zona oeste con el centro de Chiclayo. Exhortó a las autoridades a reiniciar los trabajos para no perjudicar la transitabilidad de vehículos y el servicio a los usuarios.

Wilson Miñope señala trabajos abandonados en la avenida Pedro Cieza. Foto: Carlos Romero/ LaRepública

“La obra de la avenida Pedro Cieza de León es un elefante blanco que la municipalidad de Chiclayo, en convenio con el Gobierno Regional de Lambayeque, no logra concluir. Ambas entidades no han cumplido con los plazos para su ejecución. Supuestamente, esta obra tenía que hacerse en seis meses, que son 180 días, pero hasta la fecha no termina de concluirse ”, expresó Lozano.

PUEDES VER Chiclayo: policía denuncia que su colega usó indebidamente vehículo de PNP para ver a su esposa

Seguidamente, Miñope Carbajal añadió que la transitabilidad de vehículos en la avenida Pedro Cieza de León se ha agravado con los trabajos de alcantarillado iniciados en la avenida Nacionalismo.

“Los vehículos particulares y del sector público se han visto obligados a circular en la avenida Pedro Cieza porque la ruta normal, que era la avenida Nacionalismo, está siendo intervenida para el cambio de redes de alcantarillado. Es decir, los transportistas están usando una vía inconclusa por la urgencia de brindar el servicio a los usuarios. La zona más afectada es la urbanización Las Brisas ”, comentó el dirigente.

Agregó que en la urbanización La Brisas no hay intervención en mantenimiento de sus pistas, y lo peor es que muchos accesos —entre ellos, la avenida Nacionalismo y la calle Teatro— no han sido rehabilitados desde varios años.

“Transitar en vías con trabajos no concluidos es un peligro para conductores y usuarios. Además, lo poco que se ha avanzado, como es el afirmado en una parte de la avenida, va a ser inservible cuando se reinicien los trabajos. Asimismo, las unidades pueden sufrir diferentes desperfectos en su sistema operativo”, acotó Miñope Carbajal.

Indignación

“A los transportistas nos indigna que no se respeten los plazos de ejecución, pues la obra de la avenida Pedro Cieza debió ser concluida en mayo y, a la fecha, no se ha concluido”, dijo a este diario Pedro Huimán, chofer que cubre la ruta Las Brisas-Chiclayo en su auto.