Arequipa: 10 crímenes por sicarios en un año y sin detenidos

El 12 de setiembre del 2021, el ciudadano venezolano Ricardo Peña P. (19), fue asesinado de 14 disparos, durante un ajuste de cuentas que dejó otros tres extranjeros gravemente heridos. Todo fue dentro de una discoteca de la avenida Dolores en Arequipa. No hubo detenidos y se logró establecer que todos los heridos trabajaban en los préstamos del “gota a gota” .

El 11 de octubre del 2021, Albert Ortiz C. (19), fue asesinado de 14 balazos en la parte alta de Miraflores. Después de estos crímenes ocurrieron otros 8 asesinatos iguales, donde las 10 víctimas extranjeras - solo hay un peruano - fueron acribilladas, en el lapso de un año. El último caso ocurrió el último viernes en el distrito de Cerro Colorado.

Según las investigaciones, todos los fallecidos trabajaban en actos ilícitos o estaban ligados a la prostitución clandestina .

Fuentes de la Policía señalaron que es muy difícil investigar en estos casos. Primero no se tiene -a nivel del gobierno central- un registro de extranjeros que ingresan al país (sobre todo venezolanos y colombianos), tampoco están empadronados, ya que casi todos son ilegales.

Incluso hasta el momento, dos de las víctimas continúan como N.N. Ambos (un varón y una mujer de unos 23 años) fueron asesinados de varios balazos en la zona de Añashuayco, Cerro Colorado y en Chiguata , el pasado 13 de junio.

La Policía tiene indicios de los autores de estos crímenes, pero nada concreto y hasta la fecha no hay detenidos. Incluso se cree que estarían involucrados los de la banda “Los Gallegos”.

Generan inseguridad

En el caso de fallecido de la maleta, homicidio descubierto el 16 de enero de este año, se supo que la víctima trabajaba en Tacna, pasando de forma ilegal, por la frontera a compatriotas suyos. Hay pistas, pero hasta el momento lo manejan en reserva. Otros dos venezolanos fueron asesinados y enterrados dentro de maletas, en Tacna.

“Estos casos (de sicariato entre extranjeros) genera una sensación de inseguridad, la población cree que les va a pasar lo mismo”, señaló el experto en temas de seguridad ciudadana, mayor (r) Fredy Calle.