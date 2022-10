Incendio y cortes de luz en Biblioteca Amazónica de Iquitos afectan al patrimonio cultural de la selva

El incendio del último 7 octubre de la Biblioteca Amazónica de Iquitos (BAI), en Loreto, ha dejado inservibles diversos equipos tecnológicos —donados por la Universidad de California— que eran usados en un proyecto de digitalización que busca mantener viva y globalizar la memoria de las comunidades de la Amazonía del Perú, informó su director, el fraile Víctor Lozano, a La República. Solicitó la ayuda del Ministerio de Cultura (Mincul) y el Gobierno Regional de Loreto .

¿Cómo inició el incendio en la Biblioteca Amazónica de Iquitos?

El agustino comunicó que el siniestro se desarrolló como “un conato en la sala Navarro Cauper” debido a un aparente “cortocircuito, porque la zona más chamuscada está en las conexiones de los cables”. “ Aquí ha habido calores terribles y Electro Oriente tampoco ayuda: corta la luz y después manda con excesiva energía (…). Todo era rojo, rojo (…), con una inmensa humareda, pero sin llamas”, describió.

“Una hora antes hubo un apagón, y después de esos apagones a veces vienen golpes de luz fuerte, que inician estos procesos. El cableado estaba dentro de la sala, pero todo estaba desenchufado”, recordó.

Juan Bellido, especialista en bibliotecología y ciencias de la información, colaboró con el rescate en la BAI. Atestiguó: “En Iquitos son frecuentes los cortes de luz. La compañía eléctrica causa mucho daño: si tienes una refrigeradora y viene una descarga fuerte, se malogra”.

"Por su admirable compilación, la BAI ha recibido la visita de célebres escritores, como Vargas Llosa y García Márquez, ambos premios nobel de literatura", de acuerdo con “Paraísos del saber. 50 bibliotecas emblemáticas del Perú”. Foto: Diario La Región

Daños en la Biblioteca Amazónica de Iquitos

Al cierre de este informe, la BAI necesita apoyo de equipos y mobiliario para poder reabrir la biblioteca al público y poder culminar el proyecto de digitalización.

No se puede realizar labores adecuadamente, ya que hay más de 16 máquinas afectadas (cámaras fotográficas, computadora, escáneres, estabilizadores), así como un televisor, VHS, muebles, puertas y libros chamuscados. Además, el piso, techo y ventanas están negreadas por el humo, reportó Lozano.

“Gracias a Dios, se pudo salvar los más 30.000 libros que tiene la biblioteca. La reciente donación del antropólogo Jorge Gasché está intacta”, dijo.

Colección de fotografías que tuvieron que ser aireadas para rescatarlas prontamente. Foto: Jhon Martínez/cortesía

Bellido detalló que “aproximadamente entre 1.000 y 2.000 imágenes de diferentes épocas de la historia loretana fueron perjudicadas por el agua (…). Tratamos de hacer que no se peguen (…). Las dejamos al aire” .

Mencionó que, cuando contactaron a la Biblioteca Nacional, una alternativa de los especialistas en conservación “era congelar el material con congeladores y bolsas al vacío, pero no se pudo conseguir”.

Digitalización y promoción del patrimonio amazónico

Lozano indicó que la “Universidad de Santa Cruz de California está financiando el proyecto de digitalización: ni el GORE ni el Gobierno nacional dan un solo sol”. “Se podrán gastar un montón de dinero en el FICA (Festival Internacional de la Canción de la Amazonía), pero para la cultura local no hay ni un sol, nunca hay nada (…). Todo se lo dejan a las manos privadas”, lamentó.

“Así no se puede: las bibliotecas no generan muchos ingresos, pero aquí está todo el patrimonio y la memoria de los pueblos amazónicos. Merecería también un poco de cuidado por parte del Estado, Mincul, GORE, de quien fuera, pero no le interesa a nadie”, instó.

El bibliotecólogo explicó que, “aproximadamente en mayo de este año”, inició el Proyecto de Digitalización de la BAI, en coordinación con la Universidad de California, y es liderado por la profesora Amanda Smith. “Los ingresos de la BAI, básicamente, son de la Iglesia, el pago que hacen los lectores por sacar un carnet mensual, semestral, anual”, dijo.

Iquitos. Incendio y cortes de luz en Biblioteca Amazónica de Loreto pone en riesgo libros y escritos. Iglesia Católica de Iquitos. Ministerio de Cultura. Dirección Desconcentrada Cultura de Loreto. Foto: composición LR/Jhon Martínez/cortesía

Memorias históricas para integrar a la población

Américo Mendoza, investigador en literatura y lenguas de América Latina, resaltó las oportunidades que otorga la BAI, para extranjeros y connacionales, como medio de apreciación de la colección regional.

“Las bibliotecas son repositorios de nuestra memoria: no podemos saber hacia dónde vamos si todavía no sabemos quiénes somos. Y la BAI tiene una de las mayores colecciones en la ciudad más grande de la Amazonía, que es Iquitos”, reflexionó.

“El incendio es un triste recordatorio, pero es un recordatorio de qué importante es tener nuestros archivos, nuestra memoria cultural, en plataformas digitales (…). No tenemos que esperar a que ocurran tragedias como esta para prestar atención”, sostuvo.

“Cada vez que hay elecciones o se tiene que debatir el futuro del país, es mucho más difícil centralizarlo en Lima si es que tenemos más recursos, más documentos y más memoria física para contrastar (…). Decenas de bibliotecas municipales y regionales, lamentablemente, se encuentran cerradas con el material malográndose, o a veces no abren al público porque no tienen personal que pueda mantener la biblioteca abierta”, explicó.

Mendoza Mori, quien también enseña en el Comité de Etnicidad, Migración y Derechos de la Universidad de Harvard, propuso que para el proyecto de digitalización haya una colaboración con entidades educativas, como universidades, bibliotecas locales, y el sector privado. “El caso de Iquitos, lamentablemente, no es una excepción”, aseguró. Foto: captura de “Paraísos del saber. 50 bibliotecas emblemáticas del Perú”

Necesidad de una política pública cultural

“En la Amazonía, en general, se hablan 44 lenguas; y en Loreto, 27. Una gran prioridad del Estado es que se cierre la brecha digital (…). Tener colecciones digitales ayuda a la preservación de la BAI; pero, en general, el trabajar, migrar, incorporar lo digital en el Estado puede ayudar muchísimo, tanto para la educación como para el archivo cultural”, agregó.

“Estas iniciativas de digitalización ya se estaban llevando en una biblioteca amazónica y eran impulsadas desde profesionales y colaboraciones con el extranjero, pero eso debería ser una política pública, como el priorizar el acortamiento de la brecha digital, que está afectando al archivo”, recomendó.

Juan Bellido advirtió que hay un “déficit de profesionales bibliotecarios en el Perú, ya que básicamente se forman en la PUCP o UNMSM” . “En Iquitos, había dos bibliotecarios: una falleció durante el COVID y ahora solo quedo yo”, testimonió.

Planteó que esta carrera sea dictada “en institutos, como formación técnica”, además de las universidades. “Para las bibliotecas escolares, hay que trabajar con información complementaria para los docentes y descentralizar la profesionalización”, suplementó.

La República consultó al Mincul y a la Dirección Desconcentrada de Cultura de Loreto (DDCL) sobre el reporte de daños del incendio en la BAI, sanciones contra los responsables, acciones ejercidas, presupuesto destinado a la BAI, trabajos de prevención y promoción cultural, y la política pública —con sus resultados— al respecto; sin embargo, al cierre de esta nota, el Mincul solo compartió un comunicado de la Biblioteca Nacional y dijo que “la Política Nacional de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas al 2030” fue “recientemente aprobada”.

Biblioteca Amazónica de Iquitos

La BAI cuenta con más de 30.000 volúmenes de historia. Fue fundada hace más de 43 años por el padre agustino Joaquín García Sánchez, quien llegó a la Amazonía peruana y trabajó por conservar la memoria de los pueblos amazónicos.

Su origen “está ligado con el Centro de Estudios Teológicos de la Amazonía (CETA), creado en 1972 con el fin de adecuar las disposiciones del Concilio Vaticano II de 1965 a la realidad de la selva amazónica”, precisa “Paraísos del saber. 50 bibliotecas emblemáticas del Perú”, de Telefónica.

La BAI posee una vasta recopilación de ejemplares especializados en geografía, historia, antropología, teología y literatura. "Junto a la Biblioteca de Manaos, en Brasil, posee una de las colecciones más notables de libros dedicados a la Amazonía", precisa el documento de Telefónica. Foto: captura de “Paraísos del saber. 50 bibliotecas emblemáticas del Perú”

“Pasó por distintos locales a medida que necesitó ambientes más amplios, y la orientación de los libros, consagrados en un inicio a la teología, se abrió a otros ámbitos del saber”, añade.