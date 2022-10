Ica: mujer con habilidades especiales muere atrapada en voraz incendio de una vivienda

Con Información de Jaime Fernández

Una violenta explosión tuvo lugar en una vivienda de Ica. El estallido provocó la muerte de una joven, arrasó por completo con la casa y otros cinco inmuebles vecinos. Este hecho se habría producido por una fuga de gas propano y ocurrió cerca de las 9 p. m. del 8 de octubre en la mza. D, lote 5, del asentamiento humano Vivienda Digna, en Tierra Prometida.

La víctima, de 22 años, Isbeth Viviana Antonio, pereció en el lugar. “Cuando llegaron los bomberos, se encontraron con la vivienda envuelta en llamas y el fuego parecía incontrolable en las casas aledañas”, contó un agente de la Policía.

“La víctima, habitualmente, llegaba a la hora en la que ocurrió el hecho. Deducimos que hubo una pérdida de gas importante, pero estamos investigando. Se encontró un balón destrozado”, añadió el efectivo.

El impacto causó además daños en un radio superior a los 100 metros. Los bomberos trabajaron durante varias horas.

Según contó Luzmila, una vecina de la zona, la onda explosiva se sintió a unas seis cuadras.

“Aparentemente, han explotado un balón de gas, y no se sabe si fue cuando se prendió la luz; es todo lo que uno supone, porque hasta que no lleguen los peritos no se puede afirmar nada”, dijo un brigadista.

El bombero Fredy Gonzales Cabrera manifestó que el fuego se llegó a controlar, pero fue inevitable salvar a la joven. Testigos manifestaron que la víctima tenía habilidades especiales.

En tanto, el dirigente Danilo Cáceres Quintanilla se solidarizó con la familia de la fenecida. Asimismo, criticó a las autoridades de Ica por no formalizar y titular a los miles de familias de la Tierra Prometida para que puedan construir una vivienda digna y segura.

Esta mañana, personal de la Municipalidad Provincial de Ica llegó a la zona del siniestro para hacer una evaluación de daños y necesidades para la entrega de ayuda humanitaria.

Empleados de la Sub Gerencia de Gestión de Riesgo de Desastres comprobaron que cinco familias lo perdieron todo. “Estamos llevando ayuda humanitaria necesaria a las familias afectadas”, afirmó un funcionario.