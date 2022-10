Chiclayo: la persistente acumulación de basura en José Leonardo Ortiz

En el distrito de José Leonardo Ortiz, de la provincia de Chiclayo (región Lambayeque), existe una preocupación constante sobre la problemática ambiental que se evidencia en la acumulación de desperdicios y colapso de desagües en casi todos los tramos de la avenida Chiclayo. Emerson Odar Jiménez, coordinador general de Mesa Temática Ambiental de la jurisdicción, exhortó al Gobierno que haga una nueva declaratoria de emergencia en la gestión y manejo de los residuos sólidos.

Ya en diciembre de 2021, el Gobierno había declarado en emergencia el distrito leonardino y dictó varias disposiciones por el plazo de 60 días. Desde entonces, la problemática de contaminación por desperdicios no ha cesado.

“Lamentablemente, en esos 60 días de declaratoria de emergencia, no se vio ningún tipo de trabajo. Los puntos críticos, como se aprecia en la avenida Chiclayo, siguen siendo los mismos. Después de un año, el problema de residuos sólidos sigue siendo el mismo. El Minam y la OEFA tampoco han hecho una adecuada implementación y monitoreo del estado de emergencia. A esto se suma la pésima gestión municipal”, expresó a La República Odar Jiménez.

Frente a la situación, Odar Jiménez afirma que se requiere optimizar el personal, la maquinaria y los insumos para la recolección y transporte de residuos sólidos municipales. Además, postuló que los ciudadanos deben poner en práctica buenos hábitos de cuidado ambiental que les permitan revertir la contaminación por basura desde sus casas.

“Aquí no basta con que la municipalidad se excuse con que no hay presupuesto para mejorar la gestión de residuos sólidos. Este problema viene de gestiones anteriores que no han hecho nada o funcionarios que no han tenido el conocimiento. Se necesita la elaboración de un plan de acción que priorice la recolección de residuos, con diseño de rutas y transporte, así como otras actividades para atender el problema. Esto, previamente, a la realización de un diagnóstico de todos los puntos críticos”, manifestó Emerson Odar.

En ese sentido, el representante de la referida asociación civil afirmó que se reunirán con el virtual alcalde de José Leonardo Ortiz, Elber Requejo Sánchez, a fin de exponer su diagnóstico de la problemática y las posibles soluciones.

“Ya hemos tenido comunicación con el electo alcalde y él está apto para escuchar nuestras propuestas. Él nos ha dicho que está muy preocupado y que tiene el compromiso de mejorar la recolección de residuos . Durante la campaña electoral, ya habíamos convocado a los candidatos para poner en conocimiento nuestro diagnóstico y posibles soluciones”, mencionó el vecino.

Según pudo reportar La República este domingo 9 de octubre, la acumulación de basura se evidencia en casi toda la avenida Chiclayo. El recorrido empezó en la avenida José Balta y se prolongó hasta la avenida La Despensa.

En otro momento de la entrevista, Odar Jiménez acotó que las autoridades deben hacer cumplir las normas elaboradas para atender la problemática ambiental, como es la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su reglamento, que data del 2017, por ejemplo. Sin embargo, los malos hábitos de los ciudadanos y el deficiente trabajo municipal impiden su ejecución.

Efectos sobre la salud

Los desperdicios acumulados en las calles de José Leonardo Ortiz están asociados a la aparición de diversas enfermedades infecciosas, tales como disentería, diarreas y fiebre tifoidea, de acuerdo con un estudio de la Mesa Temática Ambiental de José Leonardo Ortiz. Además, la basura orgánica atrae insectos y ratas que pueden transmitir bacterias y parásitos en la población aledaña.

“La acumulación de basura está causando problemas respiratorios y oculares en toda la población leonardina. Hay reportes de personas que han acudido a las postas médicas por diarreas, migrañas y males respiratorios. Además, los pobladores se perjudican por la presencia de insectos y roedores”, comentó Odar Jiménez.