Amputan pie y mano de mujer tras realizarse una cirugía plástica en policlínico del Callao

Una mujer denunció la mala práctica de una cirugía plástica que se realizó en el Policlínico San Juan, ubicado en la cuadra 21 de la avenida Guardia Chalaca, en el Callao. Tras la intervención, la madre terminó sin su mano izquierda y sin una parte de su pie.

Según Domingo al Día, Shirley Ruberto Riega acudió al establecimiento a hacerse una operación que consistía en retirar la piel extra de sus brazos, la cual fue procedida por el doctor Juan Córdova García, quien no sería cirujano plástico, sino médico general.

La mujer relata que ocho meses antes se hizo la manga gástrica; sin embargo, al ver que tras bajar de peso no podía quitarse la piel sobrante se sometió a esta operación menor.

“Me dijo: ‘Él está en sala de operación, pero espéralo 5 minutos porque va a salir de sala para conversar contigo’. Salió el doctor y hay otro cuartito y me entrevista dentro. ‘¿A ver qué es lo que quieres hacerte?’, le enseño. ‘Sí, la piel está colgando. Te tienen que hacer un corte, pero es una operación simple y también podemos hacerte una lipo en la espalda’“, dijo Ruberto al medio de comunicación.

La fémina de 36 años hizo el pago de un adelanto para realizarse las pruebas de riesgo quirúrgico. Posteriormente, dichos exámenes salieron positivos, por lo que se procedió a programar la operación. Tras la cirugía, Shirley, tuvo que retirarse una hora después del policlínico solo con ayuda de su esposo.

“Yo estaba inconsciente, pero él estaba buscando a las enfermeras. No había nadie, se habían ido todas, ya no había ni una enfermera más que la señora de limpieza. La señora de limpieza dijo que ya tenía que cerrar y que me tenía que retirar y yo todavía no estaba consciente”, agregó.

Cuando retornó a su hogar, los dolores eran insoportables y notó que sus extremidades estaban muy hinchadas. “Estaban hinchados todos mis brazos, estaba drenando un líquido. Sale la señorita y dice: ‘Acabo de hablar con el doctor y dice que tienes dos opciones: vas a una clínica o vas a un hospital’”.

La víctima opta por ir a una clínica porque estaba muy asustada. Ahí le informaron que tenía una septicemia. Además, estuvo dos semanas en coma.

“Me metieron a trauma shock. Salió que tenía una septicemia. Tenía que entrar a UCI. Estuve 15 días en coma. Cuando me levanté pensaba que había pasado un día. Las heridas de la operación que me habían hecho estaban abiertas”.

Al despertar, los médicos le informaron que era un milagro que esté viva. No obstante, tenían que amputarle una mano y un pie. Actualmente, ella se encuentra en un cuadro de depresión y debe tomar 5 pastillas diarias para controlar esta situación.

El doctor Juan Córdova García, quien reconoció que es médico general más no cirujano plástico, afirma que él no realizó la intervención, ya que se encontraba de viaje el día de la operación, pero no mostró pruebas que certifiquen su versión.