Premio otorgado al whisky de maíz morado genera impacto positivo en productores

Alicia Medina Hoyos, creadora del maíz morado INIA 601, celebró el reconocimiento internacional otorgado al whisky peruano Don Michael como el mejor del mundo y aseguró que esta distinción tendrá un impacto en los productores cajamarquinos porque habrá una mayor demanda del insumo andino para la elaboración de la bebida.

Medina contó que el dueño de la empresa que elabora el whisky nacional le comunicó hace unos días sobre su participación en el certamen celebrado en Estados Unidos. “Recibí la noticia del reconocimiento con mucha alegría y esperanza por los beneficios que generará en los productores porque habrá mayor consumo de la bebida y más demanda de maíz morado”, aseveró.

La investigadora reveló que el principal insumo para la elaboración del whisky Don Michael es la harina del grano del maíz morado y al ser premiado en los Estados Unidos, también repercutirá en la producción y comercialización de semilla por parte del INIA.

Respecto a la bebida, comentó que hay un representante comercial en esta ciudad, es un producto que tiene acogida y se comercializa a 180 soles la botella. “Personalmente, me pregunta mucha gente por esta bebida, también por las redes. En los reconocimientos y eventos que he participado he llevado whisky para compartir”, relató.