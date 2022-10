‘Doctor Tilde’: “He logrado vencer la pobreza gracias a la lectura y la escritura”

Jesús Raymundo, más conocido como el ‘Doctor Tilde’, se encuentra visitando diversas ciudades del país para compartir la cuarta edición de su libro “La redacción no se improvisa”. En su llegada a Chiclayo contó algunas anécdotas sobre su vida personal y profesional.

“Mis padres nunca aprendieron a leer y escribir, pero yo no tengo una actitud negativa ante la sociedad. He logrado vencer la pobreza gracias a la lectura y la redacción. Ahora lo que hago es compartir (mis conocimientos) con los peruanos que no tienen acceso a un taller presencial”, indicó a La República.

PUEDES VER Chiclayo: niños esperaron 2 horas bajo el sol para ingresar a parque infantil

Asimismo, el periodista mencionó que su objetivo es llegar a un millón de personas con sus enseñanzas. Por ello, cada día utiliza sus redes sociales para difundir contenido relacionado a las normas de gramática y ortografía. En Twitter tiene más de 36.000 seguidores.

“A veces confunden mi labor y piensan que me dedico a corregir lo que publican los medios o instituciones, pero en realidad lo hago para contagiar ese espíritu de querer escribir mejor”. “La ciudadanía debe tener en cuenta que la redacción es una herramienta muy importante para cualquier profesión y te abre muchas puertas”, refirió.