Arequipa: Reactivación de Majes II sigue paralizada por discrepancias con Cobra

Un días después de la firma de la Adenda 13 que reactivaría Majes Siguas II, 13 de julio del 2022, los principales funcionarios de la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema) anunciaron un cronograma preliminar para retomar los trabajos paralizados por 4 años. Noviembre era la fecha probable.

La concesionaria del proyecto agroindustrial, Cobra, tenía plazo hasta el 13 de agosto para presentar un cronograma final. Pese al tiempo transcurrido no hay acuerdos entre Autodema y el privado para arrancar con las obras físicas de la primera fase: Túnel Trasandino y represa Angostura. “La concesionaria está intentando suspender las obras de la primera fase sin una justificación válida. Nosotros ya estamos contestándoles que no es posible”, fue la respuesta de Arturo Arroyo, gerente ejecutivo de Autodema.

Arroyo detalló que la propuesta es la reanudación en febrero del 2023. Cobra alega principalmente la temporada de lluvias, la no entrega de tierras del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) y la no aprobación del expediente N°2 de la infraestructura hidraúlica. Casi los mismos argumentos cuando pretendían resolver el contrato. “Dicen que no les hemos hecho la entrega de unos terrenos pero eso es mentira”, expuso Arroyo. Sostuvo que aún tienen tiempo de entregar los predios de Pusa Pusa que se inundarán para la represa y los de Tarucamarca está en su posesión.

Sobre el PAMA, que permitirá ejecutar la refacción del aliviadero de la presa Condoroma, durante el periodo constructivo principal; el funcionario aseguró que estos trabajos los tiene programados Cobra para el 2023. “El PAMA no lo necesitan ahora. Es responsabilidad de ellos reparar el aliviadero. Nosotros estamos colaborando con el estudio”, dijo.

300 observaciones

Otros punto de desencuentro es el expediente N°2 para el sistema de captación, regulación, conducción y distribución de riego para las 38 mil 500 hectáreas en las Pampas de Siguas. Arroyo informó que la empresa supervisora realizó cerca de 300 observaciones técnicas al documento. “Algunas las ha levantado la empresa pero en otras no lo ha hecho. Se resisten a levantar las observaciones”, indicó. Hay cláusulas en el contrato, detalla el gerente, que si no se aprueba este documento el proyecto también se puede parar. La supervisión tenía 60 días para evaluar y 25 más para su aprobación.

¿Está nuevamente en riesgo Majes II ante estas discrepancias? “Ellos dicen que tiene la intención, la voluntad de seguir adelante pero por el tema de la lluvias señalan que no les permite iniciar. Sostienen que si se hubiera firmado mucho antes la adenda no habrían estos inconvenientes”, dijo Arroyo.

Hasta el momento existe la intención de Cobra de hacer mantenimiento de las vías y acondicionamiento del campamento. Trascendió que esta enviando maquinaria para dichos trabajos. De otro lado también realizó la compra de equipos para la fabricación de las dovelas que revestirá el túnel Transandino que trasladará las aguas desde al represa Angostura. “Vamos a verificar si todo esto es verdad”, finalizó Arroyo.v

Relaciones no están en su mejor momento

La empresa española Cobra, concesionaria de Majes Siguas II, no estaría contenta con los problemas que han saltado para la reactivación de Majes Siguas II. Las relaciones no serían del todo buenas con Autodema y con el Gobierno Regional de Arequipa. No están de acuerdo con las 300 observaciones que le hicieron a su expediente N° 2. Los cuestionamientos los hizo la supervisora.