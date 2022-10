Arequipa: pacientes de EsSalud tienen que comprar medicinas y hasta sus vendas

Los problemas en la Oficina de Adquisiciones de la Red Asistencial Arequipa de EsSalud, continúa afectando la atención de pacientes. El área fue intervenida por su propio gerente Yilbert Zevallos Pacheco, acto que calificó para recuperar el principio de autoridad. Incluso pidió la cabeza del encargado Luis Armando Ocampo Aguirre. Los trabajadores se quejaron de presiones para pagos indebidos.

Las discrepancias internas estaría perjudicando el abastecimiento de insumos médicos y fármacos para sus establecimientos. Es el caso del hospital Edmundo Escomel. Mediante la carta N°012 de fecha 3 de setiembre, tres sindicatos del nosocomio, solicitan a Zevallos cumplir los acuerdos pactados el 11 de agosto pasado.

En el documento explican la falta de insumos y medicamentos, entre ellos suturas, renovación de equipos quirúrgicos, mallas para intervenciones, antibióticos sondas rectales guantes, entre otros. “Si mañana al paciente se le programa una operación tiene que comprarse de manera particular sus vendas”, sostuvo Maritza Moya, secretaría del Sindicato de Enfermeras del establecimientos. Junto a ella firmaron el documento el presidente del Cuerpo Médico, Juan Rosas y la secretaria del Sindicato de Obstetrices, Evelina Chambi.

Moya explica que estos problemas lo tienen desde que retornaron al hospital Escomel tras la culminación de una parte de las obras. “Incluso los médicos tiene que adquirir sus propias suturas para sus operaciones”, explica la carta. La dirigente también menciona que carecen de las agujas epidurales para aplicar anestesia porque se acaban a la semana por compras pequeñas.

Entre los medicamentos faltantes están los analgésicos, antihistamínicos pediátrico y adultos, bisoprostol para los pacientes cardíacos, metformina para los diabéticos antihipertensivos, sulfato de magnesio, oxitocina, etilepinefrina, ácido tranexamico, isodine solución, isodine espuma, nitrofural, entre otros.

Los problemas también son la falta de equipos. No pueden usar las 4 nuevas salas quirúrgicas debido a que no tiene el esterilizador que solo abastece a 3. Tampoco una máquina de anestesia que no se adquiere al Escomel pese a ser un compromiso del entonces presidente ejecutivo Alegre Fonseca.

Los dirigentes también están preocupados por la no culminación del tercer y cuarto piso de los consultorios externos. “Ante la falta de ambientes para especialidades nuestros pacientes tiene que ir al CAP Miraflores”, sostuvieron. Tambien hay el riesgo de que las lluvias afecten los ambientes al estar inconclusos.

Los tres gremios le han dado 7 días hábiles a Zevallos para darles una respuesta antes estos incumplimientos. Caso contrario tomarán otras medidas, advirtieron. “Todos estos problemas están trayendo consecuencias y perjuicios en la falta de una atención oportuna y eficaz a los usuarios, los cuales vienen comprándose medicamentos e insumos para su atención”, subraya la misiva.

Por último también se pide informes sobre si se iniciaron investigaciones penales contra las empresas que ejecutaron las obras en el Escomel, como son RIOFERR Y XMS.v