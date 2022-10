Natacha de Crombrugghe: examen de ADN confirma que restos óseos son de turista belga

Los restos óseos que fueron hallados el 21 de septiembre en el río Colca, por el distrito Huambo, provincia de Caylloma, si pertenecen a la turista belga Natacha de Crombrugghe, quien desapareció el 24 de enero.

Fue la prueba de ADN que se practicó en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Ayacucho, a cargo de Carlos Alberto Tello Ayllón, Coordinador de la Unidad de Biología Molecular y Genética, la que finalmente terminó con la angustia de sus padres. Estos en los últimos días permanecieron en la ciudad de Arequipa.

Según la Fiscalía, se realizó la homologación con las muestras obtenidas del fémur encontrado en el río Colca, y las muestras de sangre de Eric de Crombugghe y Sabine Verhelts, padres de la joven desaparecida .

Con este resultado, los progenitores de Natacha ya podrán retirar los restos de la morgue de Arequipa, para posteriormente incinerar y llevar las cenizas hasta su país, como ya dieron a conocer a las autoridades.

Días antes, incluso ellos ya estuvieron coordinando con un crematorio de la ciudad.

Larga espera

La joven estaba desaparecida desde la madrugada del 24 de enero, luego que salió del hostal La Estancia, ubicada en el distrito de Cabanaconde. Según la propietaria Gladys López, la joven turista le dijo que regresaba en 5 días, tiempo que le iba a tomar recorrer el Cañón del Colca. Sin embargo, nunca más regresó .

Recién el 21 de septiembre, tres hermanos que salieron a pescar trucha en el río Colca, hallaron el cráneo clavado entre dos rocas junto a algunos restos óseos. Estas partes del cuerpo fueron llevadas a la morgue de Arequipa, donde la necropsia salió “indeterminada por el estado del cadáver ”. Es decir, probablemente nunca se sabrá cómo murió la joven.

¿Crimen o accidente?

A pesar de que desde un principio, los agentes de Homicidios de la Divincri Arequipa manejaban la hipótesis de un accidente (que la joven cayó al río), nunca se descartó un hecho criminal, empero, esta posibilidad está casi descartada, debido a que con los restos hallados, no se podrá determinar nada. El principal objetivo era saber si los restos eran de la turista o no.

Ante esta interrogante, la Fiscal Superior Coordinadora de las Fiscalías Provinciales Penales Corporativas y Mixtas de Arequipa, María del Rosario Lozada, indicó que abrir una posible investigación por homicidio o cerrar el caso como un accidente , corresponde al fiscal de Chivay Jesús Gallegos. “Esta decisión será de acuerdo a las diligencias y demás pruebas que se vienen realizando de manera reservada”, acotó.

Que me pidan perdón

Tras la confirmación del examen ADN, la señora Gladys López, quien por varios meses fue señalada como sospechosa por algunos medios, señaló que se demostró que ella no mentía . “Yo siempre dije la verdad. Ahora espero que esos medios que me tildaron de sospechosa y escribieron cosas demás, me pidan perdón. Esto no puede quedar así”, dijo molesta en la breve comunicación con La República.

Como se recuerda, la Policía de Lima deslizó un posible crimen al encontrar manchas de sangre en una casa aledaña al hostal, cuando sus colegas de Arequipa, ya habían descartado esa hipótesis.