Denuncia que casa de apuestas Betsafe Perú “se rehúsa” a pagarle S/ 275.000: “Me retuvieron los fondos”

Samar Sierra denunció que la “casa de apuestas Betsafe Perú se rehúsa” a pagarle los S/ 275.000 que ganó “el martes 20 de septiembre” con una “última inversión de S/ 3.000 en blackjack (juego de cartas)”. En diálogo con La República, la usuaria peruana indicó que teme que la empresa no le desembolse lo reclamado “porque Betsafe es una multinacional (Malta) y no está inscrita en Perú” .

La denuncia de apuestas en Betsafe Perú

“ He invertido bastante dinero y para eso no ha habido ninguna restricción (…); sin embargo, para ganar y pagarme, no realizan (la transacción) ”, contó la connacional, que abrió su cuenta a “inicios de septiembre de este año”. No descarta hacer la denuncia penal y elevar su caso al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) y Ministerio de Comercio y Turismo (Mincetur).

"Tras esperar 10 días para que se solucione el problema, solicité el cierre de mi cuenta, ya que en los términos y condiciones indican que uno puede hacer esto y demandar la transferencia de los fondos inmediatamente", complementó en su hilo de Twitter. Foto: Betsafe

A través de Twitter, explicó también que su cuenta ha “cumplido con todos los procesos de verificación” y que se la bloquearon el miércoles 21 de septiembre: “Estaba siendo verificada sin darme un motivo concreto o un tiempo aproximado de solución’”. Tras 10 días y ‘respaldada’ por lo que ofertan los términos y condiciones, solicitó el cierre de su cuenta. No obstante, una agente le dijo que ella “no jugaba por entretenimiento” y, por eso, le “retuvieron sus fondos permanentemente” .

Regulación de las casas de apuestas en Perú

El abogado Erick Iriarte, especialista en derecho informático, propiedad intelectual y nuevas tecnologías, explicó a este medio que, si bien “la entidad en defensa del consumidor en el Perú es el Indecopi”, cuando este tipo de empresas están “localizadas fuera del territorio nacional, es más complejo hacer el cumplimiento normativo, pero no es imposible” .

Además, advirtió que “ muchos de estos sitios de apuestas, con una serie de reglas muy buenas, muy favorables o aparentemente mágicas, en realidad son una forma o esquema de estafa o esquemas piramidales: no están buscando hacer un servicio o un bien, sino un esquema de fraude o estafa ; con lo cual, aunque la autoridad pública lo pueda requerir, evidentemente fueron diseñados para un acto ilícito”.

"Me excluyeron de un torneo que ya había ganado, sin previo aviso, por el cual me correspondía un premio de 4.000 soles", reportó Sierra. Foto: El Popular/difusión

¿Si una empresa tiene una extensión .pe ya es formal en Perú?

El también CEO de EBIZ Latin America explicó: “El hecho de que una empresa tenga una extensión .pe no la territorializa (…). Lo que sí la configura (formalmente) es que esté constituida en el país, en Registros Públicos” ; no obstante, “tienes varios acuerdos internacionales que dicen: ‘Para la oferta de servicios y bienes, no necesitas territorializar’”. Por ello, “ en un sistema que cada vez es más planetario, más global, no es tan sencillo este esquema, ya que el internet es transfronterizo ”.

“Por parte del Mincetur, lo que está reglamentado son los casinos presenciales, físicos, máquinas de monedas. Ha habido una reciente normativa sobre apuestas en línea (…), aprobada hace poco, pero no está reglamentada; por lo cual, estás en una zona gris de la implementación de la misma”, diagnosticó.

¿Qué podría hacer una persona afectada en estos casos?

Si bien “hay diversos acuerdos de organismos internacionales” relacionados con “tributación global desde la fiscalidad” y “cibercrimen para perseguir el delito (…), como el Acuerdo de Budapest”, “lo que debería hacer una persona afectada es ir ante la Fiscalía de Cibercriminalidad o a la División de Delitos de Alta Tecnología para que su caso comience a correr para ver hasta dónde se llega” , recomendó.

Asimismo, “para las sanciones, primero, hay que establecer si en efecto existe la compañía” y “determinar, tras la investigación forense, la existencia o no (de la casa de apuestas) y la afectación o no (contra los usuarios)” , sostuvo.

Mediante Resolución Legislativa 30913, el Congreso de la República aprobó el 13 de febrero de 2019, por unanimidad, la adhesión del Perú al Convenio sobre Ciberseguridad, también conocido como Convenio de Budapest. Foto: captura de Andina

Respuestas del Indecopi y Mincetur

Al cierre de esta nota, desde el Indecopi indicaron que, “por ser feriado no laborable”, no es “posible brindar las respuestas”.

En tanto, desde el Mincetur informaron: