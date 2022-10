¿Postularás? Conoce el método del andamiaje, secreto que utilizaron 128 jóvenes para ingresar a la UNI

El profesor experto en matemáticas Aníbal Malger enseñó con el método del andamiaje a 128 jóvenes, los mismos que lograron aprobar el último examen de admisión de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) gracias a esta táctica y a su compromiso.

En esta nota de La República te mostramos de qué trata este procedimiento para que lo apliques en tu próximo examen de admisión.

El profesor Aníbal Malger dió a conocer en qué consiste el método con el cual logró que más de cien jóvenes ingresen a la UNI. Foto La República

¿Qué es el método de andamiaje?

El docente matemático utiliza el método del andamiaje, inspirado en el psicólogo ruso Lev Vygotsky, para enseñar a sus alumnos y así puedan dominar fácilmente los números.

“Es una técnica que está en la teoría educativa, pero que no se ha difundido mucho. Hay muchas formas, pero no de aplicación, por lo que funciona más en el preuniversitario que en el escolar. A veces, no es mucha la necesidad en la escuela porque se centran más en lo formativo, pero en la preuniversitaria sí es más competitiva”, explicó en una entrevista para este medio.

“El secreto es ir paso a paso. Un estudiante debe apoyarse con su compañero para practicar sobre la base de la cual ya trabajó. Vygotsky decía que para llegar de una zona real, a una zona de desarrollo próximo, necesito ayuda y crear un andamiaje. Y eso es lo que hemos notado, vamos de menos a más, explicando y resolviendo”, agregó.

De esta manera, los estudiantes toman seguridad en su inteligencia, a través de este método, y resuelven los ejercicios. También se requiere del compromiso y dedicación de los jóvenes. “Muy pocos profesores tienen la paciencia para hacerlo. El trabajo de nosotros es externo, hay que construir. Vemos qué podría venirles en los exámenes y vamos produciendo los ejercicios desde un punto A hasta el B”, añadió.

Malger señaló que la mayoría de los alumnos ven como un reto difícil tomar la carrera de ingenierías. En tanto, señaló que con un año y medio o dos de dedicación en el estudio deberían ingresar a la universidad de su elección.

“Lo normal es un año y medio o dos años de preparación y el alumno debería ingresar. Pero, como en toda carrera, debe haber un talento innato y paciencia. Existe mucha inmediatez que se ha vuelto en un problema social. El aprendizaje en el ser humano es un proceso lento y el estudiante, durante ese proceso, siente la desesperación. Todo se puede conseguir si tiene las cualidades y la técnica, el lugar le dé los mecanismos y las herramientas”, concluyó.

Aníbal Malger junto a Asucena Sihuay, quien logró el primer puesto del último examen de admisión de la UNI. Foto: Eureka

¿Cuándo es el próximo examen de admisión San Marcos 2022?

El próximo examen de admisión en San Marcos se realizará en octubre y de manera presencial. Las fechas serán las siguientes:

Sábado 15 de octubre: Humanidades, Ciencias Jurídicas y Sociales

Domingo 16 de octubre: Área de Ciencias Básicas e Ingenierías

Domingo 23 de octubre: Área de Ciencias de la Salud

Examen de admisión San Marcos. Foto: Facebook

¿Cuánto cuesta el examen de admisión San Marcos 2022?

El costo del examen de admisión varía de acuerdo a la institución donde estudias o estudiaste. En caso sea una nacional, el precio es de S/ 350 con un código de 9501. En cambio, si es una privada, el pago es de 500 soles y con código 9502.

¿Cuál es el puntaje mínimo para ingresar a San Marcos?

El puntaje mínimo para entrar a San Marcos es de 900 puntos. Sin embargo, ahora esto será de acuerdo al área.