Usan la imagen de Alvina Ruiz y Dr. Elmer Huerta para promocionar falsa cura para recuperar la vista

“Alvina Ruiz: los médicos han publicado una receta para recuperar la vista en pocas semanas”, son uno de los mensajes que vienen apareciendo en redes sociales donde promocionan una supuesta cura a los problemas de la visión, incluso hasta la ceguera.

A través de una página de Facebook, se está promocionando un producto que lo dejaría con la vista en perfectas condiciones. Estos inescrupulosos estarían usando al Dr. Elmer Huerta y a la periodista Alvina Ruiz para darle mayor credibilidad a su estafa.

“Hago un llamado a la población que por favor cuando vean que está mi imagen pegada a un producto que se está vendiendo, por favor considérenla falsa, porque no es lo que yo hago y nunca he vendido, no vendo, ni voy a vender un producto. Este es el mejor ejemplo de lo que se llama comercio inescrupuloso”, dijo el médico involucrado a América Noticias.

Por su parte, la comunicadora, quien ha sido hasta relacionada con declaraciones nunca dichas por ella, menciona que allegados le hicieron saber de lo que sucedía en redes.

“Me han llamado por este anuncio, incluso yo ya he llamado a Facebook. Yo le pido a todas las personas que no se dejen engañar”, señaló la conductora.

El perfil de la red social de Mark Zuckerberg que promociona este producto redirecciona a la página de la clínica Futuro Visión, la cual ofrece los servicios de oftalmología. Sin embargo, tras comunicarse con el lugar, ellos indicaron que no dan ese servicio y no tienen idea de quién puede estar detrás del engaño.

“La clínica de ojos Futuro Visión no tiene nada que ver con estas gotas que son falsas. Están falsificando la página y ese producto es tan peligroso que mucha gente tiene falsas expectativas en esas gotas. Por supuesto que vamos a tomar acciones legales“, dijo Walter Sánchez Humala, director del establecimiento.