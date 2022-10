Denuncian que jueza permitió transferir S/ 44.000 de pensión a otra cuenta: Fue por “error”

Olivia Rivera denunció que la jueza Angela Luna, junto a su secretario, Marco Castillo, del Primer Juzgado de Paz Letrado de Santa Anita, permitió por “error” la transferencia de su pensión de S/ 44.000 (litigada desde 2016) en la cuenta de otra madre de familia.

La agraviada indicó que, cuando fue con su abogado hasta la sede del PJ en Santa Anita para retirar el dinero, se dio “la sorpresa de que el señor secretario, Marco Antonio Castillo Díaz, conjuntamente con la jueza, Angela Yaquelin Luna León, por negligencia —creo yo—, endosaron los 14 váucheres a otra persona , según ellos informan”, relató.

Rivera detalló que, “ supuestamente, esto se dio porque estaban en horario de salida del trabajo” y que “los 44.000 soles ya fueron cobrados por la otra persona de otro expediente el lunes 26, a las 5.26 p. m. ”, manifestó.

“Al inicio, la versión de ella era que estas dos personas iban a dar solución del caso; sin embargo, la jueza presentó un escrito a la Odecma indicando el supuesto error que ellos han cometido. Entonces, cuando me acerco (...) nuevamente a dialogar con la jueza, me indica que ya el caso lo tiene la Odecma y que ella ya no se haría responsable”, recordó.

No obstante, como se escucha la explicación del abogado en “ATV noticias”, la Odecma ve casos disciplinarios. “Tengo que esperar los 60 días del proceso. ¿Y mientras tanto? (...). El monto del expediente de la otra señora era de S/ 2.400 ″, detalló la agraviada.

“Este dinero corresponde para mis hijos, que son menores de edad. Tantos años fui luchando para este proceso, pero para nada (...). Creo que para entregar dinero de gran cantidad (se) tiene que hacer una buena verificación de datos”, observó.