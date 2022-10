Denuncian que perrita fue ultrajada por su vecino en Comas: “Dijo que todo se arregla con plata”

Rossmery Bustillos, dueña de la mascota Kira, denunció que su perrita fue ultrajada por su vecino Roberto el último martes 4 de octubre, en Comas. El abuso sexual fue corroborado por personal veterinario, que le recetó medicamentos para su recuperación, reportó.

La propietaria informó que el can está muy irritable y tiene reacción agresiva. “Está muy mal, muy temerosa (...). No quiere que la toquen”, detalló.

Era casi medianoche cuando la señora Bustillos retornaba a su domicilio y vio que su mascota huyó del domicilio del acusado. “He llamado con desespero: ‘¡Kira, Kira, Kira!’. Al ver que mi perra no salía, he seguido parada, insistente, llamando, silbando (...). Este señor ha abierto la puerta y con toda la frescura me dijo: ‘No te preocupes con la perrita, le estoy dando de comer’ ”.

La denunciante indicó que la perrita corrió a esconderse debajo de su cama. “Ha llorado tanto que si me podía pedir auxilio: ‘¡Ayúdame, mamá!’, lo podía decir en su momento de tanto dolor”, recordó.

Cuando fue a pedir a que diagnostiquen el estado de salud de Kiara, le dijeron: “ A la simple palpación, se puede notar que hay bastante presencia de dolor (...). La perrita siente bastante dolor ”.

Asimismo, la ciudadana reportó que, cuando acudió a colocar la denuncia en la comisaría de Santa Isabel, el policía “Alvarado” le dijo que “necesita descansar”, que se “apure con la denuncia” y que “simplemente va a ser una falta porque es un perro”. “Yo no sé qué tipo de autoridades tenemos. Me dijo: ‘Señora, van a ser las 3 a. m.’”, cuestionó.

La familiar de la víctima también relató que cuando quiso denunciar a su vecino Roberto por la agresión contra su persona, le dijeron que “no, porque iba a reclamar” y que, “entonces, ya no es violencia”. “Le dije que por eso hay muchos niños y mujeres que mueren”, lamentó .

Maltrato animal se sanciona con cárcel

Quien abandone o maltrate a un animal doméstico o silvestre recibirá hasta tres años de pena privativa de la libertad , según la Ley 30407, Ley de Protección y Bienestar Animal.

Este marco legislativo tiene por objetivo garantizar el bienestar y la protección de todas las especies de animales vertebrados domésticos o silvestres mantenidos en cautiverio, como parte de las medidas de protección de la vida y la salud pública.

Canales de ayuda para denunciar maltrato animal