Sujeto realiza tocamientos indebidos a menor e intenta agredir a la madre de su víctima

Una mujer ha denunciado que un sujeto realizó tocamientos indebidos a su hijo de 5 años, y que tras denunciarlo, él intentó agredirla con un cuchillo exigiéndole que retire la acusación.

Las vecinas de la quinta en Barrios Altos, donde sucedió el hecho, exigen justicia y que Jorge Osco Ramos, alias ‘Coki’, no quede en libertad por segunda vez, ya que, en la primera ocasión que fue detenido en la comisaría de San Andrés, los efectivos no pudieron retenerlo argumentando que no había delito de flagrancia.

“Eso no se puede quedar así, yo también tengo niñas, todas somos madres” y “queremos que no lo suelten”, fueron algunos de los pedidos de las residentes de la zona.

La madre del menor agraviado comentó que vive en ese lugar desde hace tres años y que es la primera vez que sucede un caso así.

“ Como era un señor mayor, nunca pensé que se iba a prestar para una cosa así. Cuando yo llegué él ya estaba aquí, pero hace tres meses volvió porque lo habían botado de donde estaba, pero no dijo por qué”, contó en entrevista a Latina.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) ha ofrecido ayuda legal a la mamá de la víctima, pero el asesoramiento todavía no se ha hecho efectivo.

“Mi hijo está tranquilo porque el señor no está aquí. Los vecinos están así porque a mis hijos no los dejo salir, ellos quieren que pase por cámara Hesse l”, indicó.

Cabe resaltar que, tras realizarse la denuncia, la Fiscalía determinará si Jorge Osco permanecerá detenido o si será liberado en las próximas horas.

Canales de ayuda

Si conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.