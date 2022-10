Arequipa: Tribunal resolverá si se anula resolución a favor de minera Quellaveco

La reunión entre las autoridades y dirigentes de la provincia de Islay con el Ejecutivo Nacional, tuvo entre sus principales acuerdos la conformación de una mesa técnica que evalúe la Resolución Directoral 0624-2022 de la Autoridad Nacional del Agua (ANA). Esta dispone la entrega de 22 millones de metros cúbicos (MMC) anuales para las operaciones de Quellaveco ubicada en Moquegua.

La comitiva no fue recibida por el presidente Pedro Castillo, como inicialmente se anunció. Se reunieron con Alberto Mendieta, jefe del Gabinete de Asesores y Patricia Ocampo Escalante, ministra de Desarrollo Agrario y Riego. Ocampo anunció que emitirá en las próximas horas una resolución para la conformación del grupo de trabajo. “Esa mesa técnica va a evaluar las condiciones técnicas y legales de la resolución. Tendrá un plan de trabajo que como segundo punto verá la posibilidad de suspender o no la resolución. No es que sea una decisión”, señaló Ronald Fernández, director de la Autoridad Local del Agua Caplina - Ocoña.

Por un camino distinto, la resolución ministerial en cuestión sigue su camino administrativo. El Tribunal de Resolución de Controversias Hídricas, un órgano autónomo, tendrá que evaluar en un lapso de 30 días la apelación a la disposición de entregar esa cuota del recurso hídrico. Este órgano recién evaluará la resolución ante la designación de un integrante faltante.

Sobre si lo que concluya la mesa técnica podría tener algún efecto, Fernández sostuvo que sí. “Dará algunos aportes y el tribunal lo va a considerar. Es como una prueba que se entrega al juez. Si hay algún elemento que crea considerar lo considerará”, subrayó.

José Luis Hancco, presidente del Consejo Regional de Arequipa (CRA), indicó que Ocampo se comprometió a que entre 7 a 10 días haya un pronunciamiento de la mesa técnica.

Mientras que la gobernadora regional, Kimmerlee Gutiérrez en la reunión solicitó el levantamiento de la medida cautelar impuesta por la Municipalidad de Puno contra la represa de Paltuture. El proyecto, a cargo del Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) del Midagri, estaba paralizado. Ante ello se optó por Yanapujio otro embalse en la misma cuenca, pero que tiene problemas de ubicación en medio de la elaboración del expediente. Además pidió definir un plan integral en que se determine cuanto de agua requerirá iniciativas futuras como puerto Corío o la Petroquímica.

Fernández indicó que sí es posible la construcción de dos embalses en una misma cuenca, como sería el caso de Paltuture en caso de destrabarse y Yanapujio.

Reclamos por estrés hídrico es real

Ronald Fernández, director del ALA Caplina Ocoña, sostuvo que el valle de Tambo en la provincia de Islay, tiene los mismos problemas que otras zonas costeras que es la falta de regulación. Explicó que anualmente pierden entre 500 a 700 MMC en un periodo corto de tiempo y que la mayor parte del año sufren de estrés hídrico. Aseguró que el reclamo es real de parte de los agricultores y que se debe empezar a culminar los proyectos de represamiento.