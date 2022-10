Ciudadanos de Machu Picchu culpan al Gobierno nacional y local de impedir reactivación económica

El Frente de Defensa de los Intereses del Distrito de Machu Picchu (Fredim) acusó al Gobierno regional de Cusco, Poder Ejecutivo, viceministra de Cultura, Gerencia de Comercio Exterior y Turismo (Gercetur) e integrante de Ositran, de impedir que turistas dejen beneficio para el distrito . Además, advierten la existencia de un complot de estas entidades con agencias de turismo.

La República dialogó con David Moreano, presidente del Fredim, quien afirmó que el gremio social junto a la Cámara de Comercio y agremiados del sector turístico y pobladores del distrito; responsabilizan al Gobierno regional y Central de afectar sus intereses económicos.

De acuerdo con David Moreano, en el mes de marzo de este año , la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) declaró en estado de emergencia al distrito tras el descenso de un huaico.

Según el presidente del gremio, hasta la fecha no se han iniciado con los trabajos de defensa ribereña en ninguna de las tres cuencas.

Para los pobladores, la inacción del Gobierno regional del Cusco y la falta de interés del Gobierno central los convierte en cómplices de agencias de turismo que impiden al turista pernoctar en Machu Picchu Pueblo.

El dirigente aseguró que era responsabilidad de las autoridades gubernamentales priorizar la seguridad de la población y de los visitantes. Al no haber ningún avance convierte al distrito en un destino poco seguro, donde los turistas no se quedan.

Los pobladores esperan que en este mes se pongan en marcha los trabajos de defensa ribereña aprovechando el bajo cauce de los ríos.

Por otro lado, respecto a la venta de 1.000 boletos de ingreso mensuales a la llaqta en Machu Picchu Pueblo , los pobladores sindicaron, como responsable de querer impedir tal venta y afectar los intereses económicos del distrito, a Rolando Mendoza, gerente regional de Turismo.

El dirigente aseguró que la Gercetur mantiene reuniones semanales con agencias de turismo y representantes de ministerios para elaborar planes que eviten la venta de estos 1.000 boletos, bajo el fundamento de evitar el desorden.

Los pobladores le piden a dicha gerencia dejar de hacer un trabajo unilateral que beneficie únicamente a las agencias de turismo y que impiden una correcta reactivación económica de la población y comunidades aledañas.

Por su parte, el gerente Rolando Mendoza, negó ser parte de algún complot en contra del distrito y que las reuniones semanales incluyen a empresas locales.

Sobre declaraciones

La ciudadanía de Machu Picchu le pide también a la viceministra de Cultura, Janie Goméz, y Eduardo Azabache (Mincetur) retractarse por declaraciones vertidas a un medio digital sobre la venta de los 1.000 boletos en el distrito.

Puesto que según resolución ministerial la venta de dichos boletos se dará de manera permanente y no que atraviesan un periodo de prueba, como lo afirmaron ambos funcionarios.

El dirigente del distrito indicó que, de no ser corregidas las aseveraciones de los funcionarios, la población entrará en paralización indefinida en el mes de diciembre, para validar la venta de los boletos en el distrito.

“Es el Ministerio de Cultura quien vende estos boletos de ingreso a la llaqta en la misma población, a los turistas libres, de no venderse, estos turistas no podrían visitar la llaqta, y nosotros no tendríamos movimiento económico en el distrito ni en sus comunidades, porque los turistas que vienen con agencias no consumen productos ni servicios locales. No nos dejan beneficios”, dijo.

Del mismo modo, acusan a Carlos Milla Vidal, integrante del consejo de usuarios de Ositrán, de no cumplir con sus funciones y pronunciarse de manera sesgada ante el pernocte de turistas en Machu Picchu Pueblo, tachándolo de inseguro.

Finalmente, aseguraron que las autoridades que emitieron tales declaraciones con parte de un complot para desprestigiar al distrito de Machu Picchu.