La Victoria: pareja de ancianos quedó con graves lesiones tras caer en zanja de 2 metros

El último viernes 30 de septiembre, una pareja de ancianos sufrió un accidente al momento que estaba a punto de abordar un taxi. Lucía Sánchez (70) y Reynaldo Huamán (91) se encontraban a pocos pasos del vehículo cuando, al intentar aproximarse al mismo, cayeron en una zanja de dos metros de profundidad. El incidente ocurrió en la cuadra 7 de la avenida Parinacochas, en La Victoria.

De acuerdo a los registros de las cámaras de seguridad instaladas en la zona, la razón del hecho se debió a que Reynaldo Huamán perdió el equilibrio cuando quiso cruzar el estrecho paso peatonal habilitado en medio de las obras que realiza la empresa Sedapal en esta parte de La Victoria, lo que causó que tanto él como su esposa cayeran.

Tras dar a conocer su caso, los adultos mayores manifestaron que quedaron con lesiones físicas, las cuales han repercutido en el desarrollo de su vida diaria.

“Siento muchos dolores. Me duele a la altura del cuello y toda la cabeza, los codos, la rodilla y el abdomen. He sido operada hace cuatro meses, me han sacado la vesícula y no sé cuándo podré comer. Hasta el pulmón me duele, porque la caída ha sido de espaldas y mi esposo cayó encima”, declaró Lucía Sánchez.

Ambos se han visto afectados también en el ámbito psicológico, ya que por los dolores no pueden conciliar el sueño, además de tener pesadillas con el recuerdo del accidente.

Por su parte, la empresa Sedapal ha señalado por medio de un comunicado que Huamán y Sánchez fueron trasladados en su debido momento a la Clínica Internacional de San Borja, a fin de que se les atienda oportunamente.

En otro punto del pronunciamiento, se indicó que las obra donde ocurrió el incidente estaba a cargo de la contratista Concyssa, la cual recibió los informes médicos del estado de salud de los afectados.