Cancillería repatriará cuerpo de Julio Tapara, joven becado que falleció en Japón

El cuerpo de Julio Tapara, joven becado que falleció en Japón, será repatriado en los próximos días. De acuerdo al comunicado de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores, ya se llevan a cabo las acciones correspondientes para lograr dicho fin.

Julio Tapara era un estudiante sobresaliente del Tokio Institute of Technology, ubicado en Japón, pero lamentablemente perdió la vida. Su familia, en conversación con La República, señaló que la Cancillería se negaba a traer sus restos al Perú.

“Fuimos al (Ministerio de) Relaciones Exteriores a pedir la ayuda para la repatriación del cuerpo, pero me dijeron que no, que debíamos tener situación de extrema pobreza. El funcionario Jorge Zamora me indicó ello. Entonces, ya por nuestra cuenta, con amigos, familiares, estamos viendo la forma de traer el cuerpo”, manifestó el padre de Julio.

Sin embargo, este miércoles 5 de octubre, la institución informó que mantiene contacto con los parientes del muchacho y que, con las coordinaciones efectuadas entre los consulados de Tokio y Perú, y con la sociedad civil, empresarios y el mismo instituto en el que estudiaba, pronto se realizará la repatriación.

De igual manera, precisó que está vigilante ante las investigaciones del caso para esclarecer el fallecimiento. También extendió sus condolencias por el deceso del joven.

¿Quién era Julio Tapara?

Julio Tapara era un estudiante universitario en la Pontificia Universidad Católica del Perú y viajó a Japón en 2018, luego de que ganara una beca para la carrera de Física. También estudió en uno de los Colegios de Alto Rendimiento del Perú.