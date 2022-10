Familia de joven becado que falleció en Japón denunció que Cancillería se niega a repatriar el cuerpo

Esta mañana se dio a conocer el caso de Julio Tapara, un joven que, gracias a su alto coeficiente intelectual y alto rendimiento académico, logró ser becado en el Tokio Institute of Technology, ubicado en Japón. Lo que significaba alegría para él y su familia por el logro obtenido terminó convirtiéndose en tragedia luego de que su madre perdiera contacto con el joven y, mediante un amigo del lugar, se enterara de que este había fallecido.

“Nos comunicamos con él hasta el 21 de agosto. Nos dijo que estaba bien, que estaba ocupado con bastantes cosas de los estudios. Ya no le escribimos hasta unos días después. Su cumpleaños era el 27 de setiembre, le escribimos el 21 de setiembre, 22, 23, y ahí ya nos preocupamos. Contacté a uno de sus amigos, le pregunté si sabía algo. Me dijo que no lo veía hace días, que pensó que estaba en Perú. Según me dijo, fue a tocar la puerta de su cuarto y no abría. Días después ya nos enteramos por él que había fallecido”, dijo la madre de Tapara.

Asimismo, el padre de Julio indicó que, tras enterarse del fallecimiento de su hijo, acudieron al Ministerio de Relaciones Exteriores para pedir apoyo con la repatriación del cuerpo, pero ahí le negaron la ayuda.

“Fuimos al (Ministerio de) Relaciones Exteriores a pedir la ayuda para la repatriación del cuerpo, pero me dijeron que no, que debíamos tener situación de extrema pobreza. El funcionario Jorge Zamora me indicó ello. Entonces, ya por nuestra cuenta, con amigos, familiares, estamos viendo la forma de traer el cuerpo”, manifestó.

Finalmente, la familia de Julio Tapara, exestudiante del COAR y de la PUCP, recalcó que desconoce la causa de la muerte del joven. Asimismo, afirmó que los resultados de la autopsia estarían llegando en los próximos días.

Este medio se comunicó con el Ministerio de Relaciones Exteriores para obtener una respuesta sobre lo sucedido y, desde la cartera, representantes señalaron que, pese a tener conocimiento del caso, aún no habría un pronunciamiento oficial.