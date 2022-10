¡Atención! Este viernes 7 de octubre será día no laborable por el Combate de Angamos

Con el objetivo de incentivar el turismo interno en el país, el Gobierno ha declarado este viernes 7 de octubre como día no laborable, con el objetivo de que los peruanos y peruanas puedan tener un fin de semana largo.

A través del Decreto Supremo 033-2022-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano, se indicó que esta decisión se da en el marco de las actividades para conmemorar el Combate de Angamos (8 de octubre).

Asimismo, se informa que este día no laborable aplica tanto para el sector público como el privado; no obstante, en el caso de los que pertenecen a este último grupo, deberán llegar a un acuerdo con su empleador. De no realizarse, se deberá trabajar con normalidad.

Debes tener en cuenta que las horas dejadas de trabajar durante el 7 de octubre serán compensadas en los 10 días inmediatos posteriores, o en todo caso se regirá bajo la decisión del titular.

¿Quiénes trabajarán el 7 de octubre?

Estas son las entidades y empresas privadas que no podrán ser parte del día no laborable para garantizar el bienestar de la ciudadanía:

Servicios sanitarios y de salubridad

Limpieza y saneamiento

Electricidad

Agua, desagüe, gas y combustible

Sepelios

Comunicaciones y telecomunicaciones

Transporte

Puertos

Aeropuertos

Seguridad

Custodia

Vigilancia

Traslado de valores

Expendio de víveres y alimentos

¿Qué se celebra el 8 de octubre?

El 8 de octubre fue declarado feriado nacional en todo el país en conmemoración a un aniversario más del Combate de Angamos, en el cual los ejércitos de Perú y Chile se enfrentaron entre 1879 y 1883 en plena Guerra del Pacífico.