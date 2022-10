Dispensa electoral por no votar o no ser miembro de mesa: 5 pasos para tramitarla virtualmente en JNE

A partir de este lunes 3 de octubre, los ciudadanos que no acudieron a votar o no cumplieron su rol de miembros de mesa en estas Elecciones Regionales y Municipales 2022 podrán tramitar sus dispensas electorales de manera virtual ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). ¿Qué debo hacer para presentar mi solicitud?

En esta nota de La República te enseñamos el paso a paso para tramitar su dispensa o justificación por no votar o no ser miembro de mesa.

Sigue estos 5 pasos para tramitar fácil y virtual en el JNE tu dispensa electoral por no votar o no ser miembro de mesa

Paso 1 : ingresar a la plataforma online del JNE : ingresar a la plataforma online del JNE https://dispensavirtual.jne.gob.pe/login

Paso 2 : colocar datos del DNI (número, : colocar datos del DNI (número, código de ubigeo y grupo de votación)

Paso 3 : completar información que el sistema solicite

Paso 4 : subir al sistema documentos sustentatorios escaneados y en formato PDF o imagen

Paso 5: registrar el recibo de pago por derecho de trámite, el cual se puede realizar mediante Pagalo.pe del Banco de la Nación con el código 01465.

JNE: ¿dónde y cómo tramitar mi dispensa electoral por no acudir a votar o no ser miembro de mesa?. Foto: captura plataforma JNE

JNE: ¿por qué razones puedo tramitar mi dispensa o justificación por no votar o no ser miembro de mesa?

No pagarás una multa por no votar o no ser miembro de mesa si cumples con las siguientes razones señaladas en el Reglamento de Justificación y Dispensa Electoral: