¿Dónde y cómo pagar la multa por no participar en las elecciones municipales 2022?

Si no participaste de las Elecciones Regionales y Municipales 2022, deberás pagar las multas electorales a través de los canales dispuestos por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Serás susceptible de estas deudas si no votaste, no cumpliste tu rol como miembro de mesa o te negaste a reemplazar a una persona ausente.

Conoce en esta nota de La República a cuánto ascienden los montos a cancelar, cómo es el proceso para realizar estos pagos y qué podría pasar si no son atendidos.

¿Cómo saber si tengo multas electorales?

Puedes averiguar si tienes multas electorales en las oficinas del JNE, en las agencias del Banco de la Nación o de manera virtual siguiendo estos pasos:

Ingresa a la Plataforma Virtual del JNE.

Ingresa el número de tu DNI

Escribe el código captcha

haz clic en consultar

¿Cómo pagar la multa electoral?

Una vez que confirmes que tienes una deuda por no haber participado de la jornada electoral del 2 de octubre, podrás pagar virtualmente así:

con tu usuario y contraseña. Ingresa al servicio Págalo.pe con tu usuario y contraseña.

En el buscador, selecciona “ JNE ” y luego “ Multas electorales ”.

Coloca tu número de DNI .

Aparecerán los montos que debes y podrás cancelarlos siguiendo las instrucciones de la plataforma.

También podrás resarcir esta penalización presencialmente en las agencias del Banco de la Nación y en la caja de la oficina del JNE, ubicada en la av. Nicolás de Piérola 1070, Cercado de Lima, con tarjeta Visa o efectivo.

Cabe recordar, que este trámite no es personal , por lo que cualquier persona puede pagar tu deuda solo con tu número de DNI.

¿Qué pasa si no pago mi multa electoral?

Si no absuelves tus multas electorales, no podrás:

Inscribir cualquier acto relacionado con tu estado civil (matrimonio, divorcio, viudez, etc.).

Intervenir en procesos judiciales o administrativos .

Realizar actos notariales ni firmar ningún tipo de contrato .

Ser nombrado funcionario público .

Inscribirte en cualquier programa social y/u obtener brevete .

El JNE puede iniciar un proceso de cobranza coactiva en el que pueden embargar tus cuentas bancarias y otros.

¿Cuánto es la multa por no votar en las elecciones 2022?

De acuerdo a la Ley N.º 28859, la cantidad a pagar está basada en la clasificación que hace el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) sobre el nivel socio-económico de cada distrito. Esta segmentación se divide en tres secciones: no pobre, pobre y pobre extremo.