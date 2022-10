Cusco: Policía evalúa posible denuncia contra Albert Arenas tras comentarios en local de votación

El general Pedro Villanueva Nole, jefe de la VII Macro Región Policial Cusco, se refirió a los comentarios vertidos por el postulante a las elecciones 2022 Albert Arenas, quien fue abordado por agentes del orden cuando ingresaba a su local de votación con un llavero que representaba una propuesta electoral. En ese momento, Arenas dijo esperar que la intervención no esté asociada a un ex alto mando de la institución policial.

Durante lo expresado por Albert Arenas, hizo referencia a Luis Pantoja, exgeneral de la PNP y virtual alcalde provincial de Cusco. “La Policía no puede estar agarrándonos de la mano y jalarnos. Ojalá otras personas no estén detrás de esto. La Policía está para ayudar y está mal aquí. Ojalá Pantoja no siga teniendo influencias”.

Este cuestionamiento fue respondido por el actual general de la PNP en Cusco, quien dijo que el área legal de la institución está evaluando una posible denuncia contra Arenas, en caso de que se encuentre un elemento tipificado como delito dentro de sus declaraciones.

“Nosotros tenemos un cuerpo de defensa policial. Estamos evaluando el acta de la capitán —a cargo del local de votación— para ver si encontramos algún elemento que pueda configurar un tipo de delito, si en su momento los asesores encuentran alguna relación con una desobediencia a la autoridad, será denunciado”, expresó Villanueva Nole.

El general aprovechó para aclarar el comentario de Arenas. “Hubo, al parecer, un intercambio de opiniones con la Policía, quiso ingresar con prensa y creo que alteró el normal desenvolvimiento —del proceso electoral—. Nos objetó, nos increpó, según la capitán a cargo del local, indicando que éramos parte del general Pantoja, del movimiento regional Pachakuteq”, manifestó.

“Si bien es cierto que es un compañero de armas, nosotros nos mantenemos imparcialmente, no podemos inclinarnos a ningún candidato. Así que yo descarto esa posibilidad”, añadió el jefe de la Policía en Cusco.