Reportan conteo de votos a oscuras en colegio Alfonso Ugarte de San Isidro: “Estamos en un 50%”

En el colegio Alfonso Ugarte de San Isidro se reportó que en diversas mesas de sufragio de las elecciones 2022 se está realizando el conteo de las cédulas de votación a oscuras y que los ciudadanos han tenido que usar las linternas de sus celulares para intentar finalizar el proceso electoral.

La falta de iluminación en las carpas electorales está afectando el proceso de numeración de los votos sin distinción partidaria y, como se detalló en la transmisión de Latina, la falta de prevención de las autoridades electorales sería el principal causante.

“¿Cómo se puede dar un conteo así?”, cuestionó un ciudadano. Durante el recorrido se vio también que un trabajador de la ONPE se acercó al periodista y le dijo que “no pueden mostrar cómo está la situación”.

Ciudadanos que cumplieron con su deber electoral piden apoyo de las autoridades electorales para finalizar oficialmente el trabajo de las elecciones 2022. Foto: captura de Latina

“Deberían hacer un reclamo. Falta luz, iluminación”, comentó un testigo. “Es el colmo que estemos trabajando en estas condiciones. Estamos prendiendo los celulares para el conteo. No podemos hacerlo. Es imposible que estemos trabajando así”, manifestó una ciudadana.

Una de las mesas afectadas es la 044950. “Estamos desde las cinco y media más o menos. Ya no se ve nada. No podemos avanzar. (La ONPE) no nos da solución. Toda la tarde hemos estado buscando cargador, y nada”, describió una integrante de las mesas.

Por su parte, otro miembro de estos espacios de votación indicó que “hay cableados eléctricos que no funcionan” y que “no hay dónde cargar (los celulares)”. “Falta el apoyo de las autoridades”, lamentó otro ciudadano que cumplió con su labor cívica.

“Estamos exactamente en un 50% de la parte del conteo; sin embargo, después viene el proceso de llenado de actas, llenado de material, embolsado y demás, pero ya no va a haber luz porque los señores que nos están apoyando ya se retiran”, añadió.