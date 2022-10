Elecciones 2022: denuncian que no se respetó protocolo de atención para personas trans

En estas elecciones 2022, la Oficina Nacional de Proceso Electores (ONPE) quiso asegurar el ejercicio del voto de las personas trans y no binarias libres de discriminación, y por eso aprobó por primera vez una guía de atención para este colectivo en las mesas de sufragio. Sin embargo, diversas cuentas en redes sociales denunciaron y señalaron irregularidades en la aplicación de este protocolo.

Denuncias en redes sociales

La periodista Gianna Camacho García denunció en su cuenta de Twitter que sufrió discriminación de parte de una trabajadora de ONPE. “Como el padrón no está actualizado, la señora de ONPE exclama en voz alta mi anterior nombre como para que todo el mundo se entere sobre mi identidad”, sostuvo en redes sociales.

La periodista trans usó su cuenta de Twitter para denunciar un acto de discriminación. Foto: Twitter

Sumado a esto, la periodista Carolina Díaz Pimentel señaló que en centros de votación, como la universidad Ricardo Palma y el Colegio Politécnico del Callao, no estaban pegados los afiches del protocolo de atención de las personas trans y no binarias.

“Todos los materiales deberán estar en lugares visibles y al alcance del público en general”, sostenía la ONPE sobre su protocolo, pero, dados los testimonios, parece que ha habido irregularidades en su cumplimiento.

¿Cómo se debía atender a las personas trans y no binarias durante el sufragio?

La ONPE señalaba en su guía de atención que los miembros de mesa debían tener en cuenta que el aspecto físico de una persona trans o no binaria podía ser, aparentemente, incompatible con los datos que figuran en su DNI o en la lista de electores (foto, nombre o sexo). En ningún caso ello sería motivo para impedir su derecho al voto, desempeñarse como miembro de mesa o personal de la ONPE.

Si el primer o segundo nombre del DNI no correspondía con la apariencia del elector, se debía evitar leerlo en voz alta y solo usar el apellido. Asimismo, no se harían preguntas, comentarios o críticas sobre la manera de vestir, el peinado, el uso de cosméticos, la forma de hablar, entre otros aspectos personales.

También se encontraba prohibido tomar fotografías al DNI, a la lista de electores o a las personas mismas. Si existiera alguna duda sobre la identidad de la persona, solo podía ser verificada consultando el número de DNI, la fecha de nacimiento y la dirección que se consigna en el documento de identidad físico. No se podía hacer preguntas adicionales.

Cabe resaltar que, en el caso de que un personero o personera decida impugnar la identidad de una persona trans o no binaria por presunción de no correspondencia entre la apariencia física y la información de su DNI, ello no impedirá que se realice el voto.

Canales de Ayuda

Puedes solicitar ayuda a la Defensoría del Pueblo si tus derechos no son respetados. Esta ofrece información sobre consultas legales o las entidades o vías a las que puedes acudir para hacer valer tus derechos.

Tu solicitud puede ser atendida como queja, petitorio o consulta. Dependiendo del tipo, cuentan con un tiempo de respuesta.