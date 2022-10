Se podrá ir a sufragar sin mascarilla y sin carné

Luego de la publicación de la norma que oficializa las nuevas medidas frente al Covid-19, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) modificó su protocolo e informó que ya no será obligatorio el uso de mascarillas para votar el día de mañana. Solo deberán usarse en caso de que la persona presente síntomas de enfermedad respiratoria, tal como indica el Decreto Supremo nº 118-2022-PCM.

Sin embargo, según la propia ONPE, sus coordinadores tendrán a disposición cubrebocas para quienes deseen utilizarlas el domingo.

Respecto al carné de vacunación, cabe indicar que el organismo electoral ya había anunciado que este no será necesario para las Elecciones Regiones y Municipales de mañana domingo.

Nuevas disposiciones

El decreto supremo que actualiza las nuevas medidas, las cuales entran en vigencia a partir de hoy, fue publicado el jueves por la noche. El documento establece que la mascarilla solo será obligatoria en establecimientos de salud y en vehículos de transporte terrestre; es decir, ya no se exigirán más en viajes aéreos.

En esa línea, la norma también aclara que el cubrebocas será opcional para los docentes al interior de las instituciones educativas, pues hasta el momento la restricción solo se había levantado para los escolares.

En tanto, el DS sostiene que el uso de la mascarilla aún será necesario en espacios cerrados sin ventilación, aunque respecto a este punto el Ministerio de Salud ha dicho que queda a criterio de cada persona.

En cuanto al carné de vacunación, este solo se pedirá a los peruanos y residentes extranjeros mayores de 12 años que tengan como destino final el Perú en calidad de pasajeros o turistas. Ellos deben acreditar haberse aplicado las tres dosis de la vacuna contra el Covid-19.

Pero, en caso de no ser así, podrán presentar una prueba molecular negativa, cuyo resultado no sea mayor a 48 horas antes de abordar. Por último, la norma prorroga el estado de emergencia nacional por 31 días, a partir de hoy.

El dato

La ONPE recomendó votar en el horario sugerido según el último dígito del DNI: si es 1, 2, 3 o 4, acudir a votar de 7 a.m. a 11 a.m. Si es 5, 6, 7, 8, 9 o 0, vaya a sufragar de 11 a.m. a 5 p.m.