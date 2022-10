Magdalena: joven universitaria sigue en UCI tras ser atropellada por el Corredor Morado

La universitaria Valeria Muñoz Mendoza, de 22 años, fue arrollada este jueves 29 de septiembre por un bus del Corredor Morado en los cruces de las avenidas Brasil y Javier Prado, en el distrito de Magdalena de Mar. Tras este accidente de tránsito, la afectada se encuentra internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la clínica Stella Maris.

El hermano de la víctima, Eduardo Daniel Castro, explicó en el noticiero RPP que este hecho ocurrió cuando la estudiante de Economía estaba camino a su universidad. Asimismo, indicó que los médicos han diagnosticado que Valeria tiene un traumatismo encefalocraneano grave.

En el impacto, una parte del parabrisas del transporte quedó rota tras chocar con la cabeza de la joven, quien cayó al piso luego de haber sido atropellada por la unidad que conducía Fredy Pinto Huamán, de 34 años.

De inmediato, Valeria fue trasladada de emergencia a la clínica Stella Maris, donde se encuentra delicada de salud.

Justicia para Valeria

Luego de dos días del accidente, Eduardo Castro denunció que las investigaciones se está ejecutando de manera lenta y no están avanzando, debido a que no se han recabado pruebas para determinar si se trató de un caso más de negligencia al volante.

En tanto, el pariente de Valeria señaló que, tras esta situación, el conductor, quien permanece detenido en la comisaría de Magdalena, va a ser liberado en las próximas horas anta la falta de pruebas.

“Dicen que lo van a soltar al detenido el día de mañana, porque solo son 48 horas (de detención). No han avanzado nada, no ha venido ni la fiscal ni han visto las cámaras. Lo que necesito es que me apoyen y me ayuden con este tema, porque yo quiero justicia para mi hermana”, clamó en el medio.

Según la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), el chofer trabaja en la empresa concesionaria Nueva Alternativa SA, que brinda servicio en el Corredor Morado.