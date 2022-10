Ha pasado un año y aún no reglamentan la ley del cannabis

Hace un año se promulgó la Ley n.° 31312, que regula la producción artesanal de cannabis con cultivo asociativo y aún no se publica su reglamento, lo que afecta a miles de familias.

El 24 de setiembre, el Ministerio de Salud (Minsa) informó sobre una reunión del ministro Jorge López con representantes de las asociaciones de pacientes de cannabis medicinal.

Sin embargo, Ana Álvarez, del colectivo Buscando Esperanza, negó que Jorge López se haya reunido con las asociaciones de pacientes y cultivadores. La última vez que fueron convocados por el Minsa fue en noviembre del 2021, en la gestión de Hernando Cevallos.

“Desde ese entonces no hemos tenido acercamiento, pese a que hemos mandado siete cartas al Minsa pidiendo diálogo”.

Y sin esperar este diálogo, el proyecto de reglamento ya fue enviado por el Minsa a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) , mientras los colectivos ignoran si el documento recoge sus necesidades.

Paola Raymundo y su hijo de 9 años son algunos de los que esperan el reglamento. El niño padece del síndrome de Lennox. Juntos se trasladan desde Piura cada mes para comprar el aceite de cannabis en farmacias de la capital. Gasta más de 400 soles en el transporte, consulta con el neurólogo, el hospedaje en Lima y la compra del cannabis. “La receta solo dura un mes”.

Ella dice que con un buen reglamento de la ley sus gastos se verían reducidos porque podría recurrir al cultivo asociativo en su región. Su hijo ya no convulsiona gracias al cannabis. “No es lo mismo comprar en una farmacia que hacerlo nosotros mismos (aceite de cannabis), pues saldría una mayor cantidad y podríamos empezar a probar otras cepas. No a todos los niños les hace el mismo efecto, en mi caso tuve que probar hasta 10 cepas hasta encontrar la ideal para mi hijo”.

Frente a ello, la Defensoría del Pueblo demandó al Minsa aprobar el reglamento y expresó su preocupación por las restricciones para la participación ciudadana en las asociaciones civiles en este proceso.

La falta de un reglamento los expone a denuncias. Tanto es así que la asociación El Jardín de María José fue objeto de criminalización. La policía intervino su laboratorio en San Miguel y destruyó todos los insumos, dos de sus pacientes estuvieron detenidos 15 días y se quedaron desabastecidos de su medicina natural.

El abogado Leonardo Latinez, especialista en Derecho Penal, explica que la falta de un reglamento abre las puertas a las arbitrariedades de las autoridades. Sin embargo, destacó que la falta de un reglamento no les quita legitimidad a los cultivos de las asociaciones de cannabis porque estas se rigen bajo el Art. 80 del Código Civil, el cual define como asociación a aquella organización que a través de una actividad común persigue un fin no lucrativo. “Las asociaciones bajo su fin de dar medicina no tienen un fin lucrativo, por lo que su accionar está lejos del Código Penal”, explicó.

El pedido de los colectivos es que se retire el cannabis de la Ley de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas, y de la Política Contra las Drogas, que consideran a esta planta como ‘sustancia peligrosa’ y ‘droga ilegal’. “Sin estos cambios, pacientes y cultivadores seguirán expuestos a criminalización”, refirió Jorge Páucar, paciente y usuario de aceite de cannabis. Con este fin, las asociaciones están recolectando firmas para despenalizar el cannabis.

Hace falta capacitar a policías, fiscales y jueces

Los asociaciones de pacientes y cultivadores proponen dar capacitación obligatoria a policías, fiscales y jueces para evitar ser criminalizados.

“Es urgente que los agentes estatales sean capacitados en temas relacionados al cannabis, ya que estos la siguen viendo como sinónimo de ‘delito contra la salud pública’, sustancia peligrosa e indicador de delitos. La Ley 30681, que reconoció al cannabis como medicina, está cumpliendo 5 años y el problema de la criminalización no ha sido resuelto. Esta norma, al otorgarle la exclusividad de las licencias a la industria farmacéutica, dejó expuestos a denuncias penales a los cultivadores”, señaló Jorge Páucar, del portal Sativa Info y paciente de cannabis.

