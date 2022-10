INS ante fin del uso de mascarillas: Cada persona debe evaluar su propio riesgo para ver si usa o no

El uso de mascarillas pasó a ser opcional en los espacios abiertos y cerrados sin ventilación desde este sábado 1 de octubre. Ante ello, el jefe del Instituto Nacional de Salud (INS), Víctor Suárez, se pronunció:

“ Dependiendo de su estado de salud, de las personas con quienes viva en el hogar y del número de dosis de vacunas con las que cuente , cada persona debe hacer valorar su propio riesgo para ver si usa o no la mascarilla”, señaló en TV Perú.

En esa línea, precisó que, por ejemplo, un adulto mayor de 60 años de edad que tenga dos dosis de la vacuna contra la COVID-19 debe continuar con la mascarilla. Esto, debido a que dicho ciudadano aún no ha completado su esquema de vacunación.

Asimismo, Suárez acotó que, si una persona vive con otros ciudadanos vulnerables, esta debe seguir protegiéndose. Por otro lado, el especialista indicó que se ha tomado la decisión de retirar las mascarillas ante la baja tasa de contagios, hospitalización y muertes.

No obstante, agregó que existe aún una parte de la población que no ha completado su inmunización con la tercera o cuarta dosis. En esa línea, indicó que eso puede generar que la población no vacunada tenga una enfermedad severa.

Por último, el experto recomendó que durante este periodo de calma podemos aprovechar para completar nuestro esquema de inoculación. “Si queremos mantener esta situación en la que nos encontramos ahora, la mejor medida ese seguir vacunándonos, los jóvenes, los adultos y los adultos mayores. Es una de las medidas que nos garantizará que podamos estar tranquilos en el futuro”, finalizó.

Decreto supremo N.° 108-2022-PCM sobre uso de mascarillas