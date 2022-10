Arequipa: gobernadora señala que, si no autorizan su viaje a Italia, no podrá fiscalizar

Por: Wilder Pari

La gobernadora regional de Arequipa, Kimmerlee Gutiérrez, defendió su posible viaje a Italia con el fin de ver los avances de la estructura metálica para el puente Arequipa-La Joya. La autoridad señaló que su presencia es fundamental para fiscalizar la construcción del armazón.

“Si (el Consejo Regional) no nos da el permiso, ese tema quedará ahí. No vamos a poder fiscalizar y no vamos a poder ver el avance del efectivo del arco que se está construyendo en Italia”, expresó Gutiérrez.

Como se recuerda, el viernes, el Consejo Regional dejó la decisión en espera. Una de las objeciones del Legislativo fue que la comitiva tenía hasta seis personas, cuando el grupo de trabajo que emitió el dictamen solo autoriza que vayan dos. La aprobación se debatiría la próxima semana.

Para la gobernadora, deben viajar un mínimo de tres personas que incluyan, además de ella, al jefe de Supervisión del gobierno regional y al titular de Infraestructura. “Soy la mayor autoridad (de la región) y tengo que ir a ver la situación real (de la edificación de la estructura) para poder dar un informe y fiscalizar”, enfatizó.