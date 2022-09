JEE de Cajamarca decidirá si excluye o no la candidatura de Joaquín Ramírez

Luego que la Corte de Justicia de Cajamarca revocará la resolución judicial que le había permitido postular a Joaquín Ramírez, candidato a la provincia de Cajamarca, en los comicios municipales y regionales de este 2022, Henry Vera Ortiz, presidente del Jurado Electoral Especial (JEE) de Cajamarca, indicó a este diario que en las últimas horas han recibido una petición para que se declare la nulidad de las candidaturas del Movimiento Cajamarca Siempre Verde a la provincia de Cajamarca y el distrito de la Encañada.

El último viernes 23 de septiembre, la Sala Civil Permanente de Cajamarca decidió revocar el recurso de nulidad que había obtenido Joaquín Ramírez el pasado 3 de agosto por el juez Williams Ventura Padilla del Tercer Juzgado Civil de Cajamarca contra la acción de amparo presentada por los militantes del movimiento cajamarquino.

PUEDES VER Cajamarca: desconocidos disparan contra camioneta de candidato a la alcaldía de Callayuc

Los militantes denunciaron que Joaquín Ramírez habían puesto a gente de su confianza en puestos claves durante las elecciones internas con el fin de copar el partido y lograr su candidatura.

Contexto

A pesar de que el JEE de Cajamarca no ha sido notificado formalmente sobre el referido fallo judicial desfavorable al exfinancista fujimorista Joaquín Ramírez, Vera Ortiz no descartó que el último escrito ingresado a la institución contenga la resolución judicial. Al respecto, el letrado aseguró que a más tardar la tarde de este sábado 1 de octubre darían un pronunciamiento sobre la situación de los candidatos de Cajamarca Siempre Verde en las dos jurisdicciones .

PUEDES VER Colaborador eficaz reafirma presuntos ilícitos de candidato a la región de Cajamarca

En diálogo con La República, Vera Ortiz indicó que hasta la mañana de este viernes 30 de septiembre el postulante Joaquín Ramírez sigue en la contienda electoral, sin embargo, realizarán el análisis y el debate de la última petición ingresada con una resolución judicial.

“El fallo judicial en estricto aún no nos ha llegado a nosotros . No se nos ha notificado de ningún mandato judicial para excluir a alguna candidatura . Hasta la mañana de este viernes no hay una orden para excluir al mencionado candidato (Joaquín Ramírez) u otro participante. Todos los candidatos inscritos siguen en carrera electoral”, expresó.

PUEDES VER Ordenan detención de exalcalde de provincia de Cutervo y de 8 investigados por presunta corrupción

Seguidamente, Vera Ortiz puntualizó que la situación legal del postulante Joaquín Ramírez se definirá con base a la última petición ingresada a la institución electoral. De esta manera, el funcionario dejó entrever que el escrito contiene el fallo judicial.