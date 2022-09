Embajada de EE. UU. en Perú lanza becas para estudiantes de comunidades indígenas y afroperuanas

La Embajada de los Estados Unidos en Perú ha anunciado la convocatoria para postular al Programa de Liderazgo para Mujeres Indígenas y Afrolatinas – SUSI 2023. Esta beca brindará la oportunidad a estudiantes de educación superior, de origen indígena y afroperuano, de participar de actividades presenciales durante cinco semanas en la Universidad de Arizona con todos los gastos pagados .

El programa SUSI (Study of the U.S. Institutes) tiene como objetivo brindar a sus participantes una visión general de las mujeres líderes estadounidenses. Entre los temas que se analizarán, están el impacto económico de la pandemia en la vida de las mujeres y las niñas, y el creciente papel de las mujeres indígenas y afrolatinas en sus países.

¿Cuáles son los requisitos?

Ser ciudadana peruana.

Tener entre 18 y 25 años.

Estar cursando un pregrado en una universidad o una carrera profesional en un instituto de educación superior.

Deberás estudiar al menos un semestre al regreso del programa.

Tener capacidad de liderazgo en su comunidad y/o universidad.

Participar en actividades extracurriculares como voluntariados, emprendimientos sociales, entre otros.

Tener excelentes calificaciones, así como logros académicos y/o extracurriculares.

De preferencia estar estudiando en una universidad o instituto superior público y no haber viajado anteriormente a Estados Unidos.

No es requisito hablar inglés.

Becas hacia Estados Unidos. Foto: Embajada de Estados Unidos en Perú

¿Cómo postular?

Para postular a esta beca otorgada por la Embajada de Estados Unidos en Perú, debes llenar este formulario: https://bit.ly/SUSIPeru2023.

Es importante tener en cuenta que no se aceptarán solicitudes enviadas después de la fecha establecida o aquellas que no incluyan todos los siguientes documentos :

Formulario de postulación completo.

Carta de recomendación de docente universitario o de instituto superior.

Certificado de notas.

Si tienes alguna duda, podrás hacer consultas enviando un correo a AnguloA@state.gov.

¿Cuál es la fecha límite?