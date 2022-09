Puno: periodista de La República fue agredido por exfuncionario de Sunafil

Henry Javier Rojas Liendo, que fue denunciado por su sobrina de presunta violación, no vio mejor manera de evitar hablar del tema que agrediendo al periodista de este diario, Liubomir Fernández Fernández.

Rojas Liendo, que además fue destituido de la jefatura de Sunafil-Puno, por acoso sexual en agravio de una trabajadora de dicha entidad, atacó al hombre de prensa en afueras de los ambientes de Medicina Legal.

El denunciado acudió a una diligencia y al término de esta fue abordado por el periodista. Se le pidió sus descargos por las denuncias que pesan en su contra. Rojas Liendo, en un primer momento intentó quitar el equipo celular del periodista y luego lo agredió a puñetazos . Posteriormente, fue protegido por personal de mesa de partes del Ministerio Público, desde cuyo interior, vía celular, llamó a su hermano Víctor Hugo Rojas Liendo.

PUEDES VER: Antauro Humala considera a la Constitución de 1993 como producto de un golpe de Estado

Tras salir del ambiente protegido por los trabajadores del Ministerio Público, los dos hermanos atacaron al periodista, hiriéndolo en varias partes del cuerpo. El ataque quedó registrado en video.

Todo ocurrió en presencia de la fiscal Pamela Machaca Larico . Estuvo en la escena de los hechos, pero se escondió en una oficina contigua. Tampoco quiso responder luego por su inacción frente a la agresión.

El agresor se retiró con total tranquilidad de las instalaciones del Ministerio Público, pese a que estaba en flagrancia delictiva. Recibió protección del personal de seguridad.

ANP pide acciones concretas

La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) emitió una alerta y pidió sanciones no solo al responsable del ataque, sino a quienes actuaron negligentemente al no detener a los hermanos. Nelida Maquera, representante de la ANP en Puno, dijo que el actuar de la fiscal deja mucho que desear. Cuestionó que dentro del de Medicina Legal, no se haya presentado un fiscal de turno para constatar la agresión.