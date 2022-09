“Sentí quemaduras pese a mi poca sensibilidad”: mujer denuncia negligencia en terapia para pie diabético

Marianella buscaba aliviar los dolores que siente producto de la diabetes tipo 2. Por ello, acudió a un centro de salud ubicado en Lince que prometía suplir su necesidad. Sin embargo, “el remedio fue peor que la enfermedad” .

“Me pusieron unas compresas de semillas calientes en pies y manos, pero, como yo no sentía el calor de las compresas, las pusieron más calientes. Así fue la primera sesión. Terminó y fui a mi domicilio, en la noche sentí las quemaduras pese a mi poca sensibilidad”, narró la mujer a ATV.

Señaló que regresó al local llamado Provita Terapia en Neuropatía para preguntar por las ampollas que le aparecieron, pero le indicaron que era normal, que “no se asustara”. No obstante, su situación empeoró, ya que las heridas no cicatrizaban debido a su pie diabético.

“Al ver que se iba complicando ya no volví. Tuve que ir a endocrinóloga y me derivaron a cardiovascular. Ahí vieron que no cicatrizaba, se iban complicando y me recetaron parches”, contó.

¿Por qué medio se enteró de los servicio que ofrecía el local?

En su desesperación, Marianella buscó centros de terapia en la red social Facebook. Allí halló al establecimiento y contrató un paquete de 350 soles.

“ Acudo a redes y busco alternativas para ayudarme y no sentir molestias . Di 100 soles de la primera cuota del paquete, pero, al verme con mis ampollas, ya no quise ir, me llamaban para ir, pero por el miedo ya no quise, querían que complete las sesiones”, sostuvo.

Marianella pide que las autoridades revisen su caso porque cometieron una negligencia médica.