60 mil escolares venezolanos en riesgo por falta de documentos

De los 108 mil niños y adolescentes venezolanos registrados en las escuelas peruanas, 60 mil (55%) están en riesgo de no obtener su certificado de estudios, ni acceder a otros derechos debido a la falta de documentos como el carné de extranjería o Permiso Temporal de Permanencia (CPP), según Unicef.

“Son estudiantes que no cuentan con la calidad migratoria regularizada. Están en situación irregular y eso genera vulnerabilidad y desprotección ante casos de violencia sexual, trabajo infantil, salud y educación. Se encuentran en riesgo de no certificarse si no resuelven eso hasta que terminen quinto de secundaria”, asegura la especialista de protección de Unicef, Yoko Wada, quien precisa que el Estado sí les permite matricularse, pero las dificultades se presentan en la obtención del documento que acredite el término de sus estudios.

Esta situación se enmarca en la campaña “Con mis documentos en regla”, promovida por dicha entidad, junto con Cedro y Veneactiva Perú, que han acompañado a más de 2.300 estudiantes de colegios estatales en el inicio de su proceso de regularización migratoria. “Una vez que están matriculados tienen derecho a acceder al carné de extranjería de formación residente. Es la calidad migratoria que el Estado otorga a quienes estudian en el Perú”, dice Wada.

Por su parte, el Ministerio de Educación (Minedu) señaló que, para emitir los certificados, los directivos registran al estudiante en el SIAGIE a través del documento de identidad. Y si no lo tuviese, le crean un código. “Por ningún motivo se inhabilita la emisión del certificado”, afirma.

Se estima que en el Perú, el 92% de menores venezolanos estudian en escuelas públicas; más de la mitad está en primaria y 25% en secundaria. El 70% de los estudiantes migrantes se encuentran en Lima.

La clave

Línea gratuita. Familias venezolanas pueden recibir orientación desde el número 0800 80 212 de lunes a viernes de 9 a.m. a 7 p.m. También se brinda apoyo en el trámite.