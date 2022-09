Hachiko peruano: perrito pitbull que esperó durante meses a su dueño fallecido está en adopción

Lalo, el perrito de raza pitbull que llamó la atención por permanecer en la puerta del hospital Negreiros del Callao, ha logrado conmover a decenas de ciudadanos que día a día transitan los exteriores del establecimiento, así como a miles de usuarios en redes sociales. El can soportó el frío y el hambre en la calle porque esperaba ver una vez más a su dueño sin saber que este no logró sobrevivir tras sufrir un accidente de tránsito.

Comerciantes y otras personas solidarias alimentaban al animal bautizado como ‘Hachiko peruano’ y a veces lo llevaban a su casa para darle una mejor calidad de vida; no obstante, el pequeño siempre retornaba al nosocomio donde vio a su dueño por última vez.

“Tenía una pequeña caseta que me había conseguido un amigo y lo vi, y le dije (al perro) que se ponga a un lado. Yo hice mis cosas, de nuevo regresé al mismo sitio y cuando yo quise entrar a la caseta donde dormía, me doy con la sorpresa de que Lalo estaba adentro”, narró el compañero temporal de Lalito, una persona sin hogar.

“Estaba de hambre, varios días que no comía. Yo temeroso de que me vaya a hacer algo, pero se salió de la caseta y ahí nació la amistad”, continuó. El hombre pidió apoyo para vacunar y bañar a la mascota. “En pobreza le doy lo necesario, pero a veces no tengo para encargarme de todos sus cuidados”, añadió.

Lalito está en adopción

Lalito fue rescatado de las calles y ya se encuentra en un refugio temporal, al cuidado de la clínica veterinaria 24 horas animal Surco, cuyo personal se ha comprometido a apoyarlo con alimentación, medicación y hogar.

“Conocimos su historia porque se hizo viral en redes sociales, hace tres meses falleció su dueño, pero este perrito fue fiel. Así como se caracterizan estos animalitos, esperaba a su familiar que obviamente no va a regresar”, comentó el administrador del establecimiento, en diálogo con La República.

“Los pitbull han sido estigmatizados en su mayoría porque hay desadaptados que los hacen pelear, hacen que se tornen agresivos, les enseñan a hacer juegos bruscos. Pero Hachiko es la prueba de que estos animales no son agresivos, podemos verlo aquí con animales mucho más pequeños y no les hace daño”, aseveró.

Pese a la buena noticia, Lalito necesitará la adopción de una familia durante las próximas semanas.