En las Elecciones Municipales 2022 de este domingo 2 de octubre, siete candidatos postulan a la alcaldía de Lima. Si te toco ser miembro de mesa para los vinientes comicios, tu credencial puede haber llegado a tu domicilio. Si no es así, no olvides que debes sacar este pase que te identifica como parte de la organización del sufragio para que no tengas problemas en acceder a las 6.00 a. m. y poder preparar las ánforas.

Elecciones ONPE: ¿dónde descargo mi credencial de miembro de mesa?

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó una web para la descarga de las credenciales de los miembros de mesa. Entra a este enlace (https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/) y guíate de lo siguiente:

Escribe tu número de DNI

Cliquea en Consultar

Si eres miembro de mesa, verás la opción Descarga tu credencial. Cliquea ahí

Si eres miembro de mesa en estas Elecciones 2022, verás este aviso para descargar tu credencial. Foto: ONPE

Coloca el código de verificación que se encuentra en tu DNI (ubicado al costado del número) y tu fecha de nacimiento

que se encuentra en tu DNI (ubicado al costado del número) y tu Cliquea en Descargar y ya está.

Para ejercer tu labor de miembro de mesa, debes descargar tu credencial. Ten tu DNI a la mano. Foto: ONPE

Recuerda que debes llevar la credencial de miembro de mesa para poder ingresar al local de votación 10 minutos antes de las 6.00 a. m. Si no es así, podrían impedirte el acceso hasta una hora después, y si entras en ese momento, se te habrá considerado ausente. En consecuencia, tendrás que pagar la multa.

Elecciones 2022: ¿puedo sacar mi credencial de miembro de mesa en físico?

Se tiene previsto que la ONPE envíe el credencial a la dirección del domicilio consignado en el padrón electoral. Sin embargo, si no ha llegado, además de descargarla, puedes también recogerla en la Oficina Descentralizada de Proceso Electoral (ODPE) más cercana.

El horario de atención es de lunes a viernes de 8.00 a. m. a 4.30 p. m. Llama al (01) 417-0630, opción 1 para saber en qué oficina puedes recogerla. No olvides portar tu DNI.

Elecciones Regionales y Municipales 2022

En las Elecciones Regionales y Municipales 2022 se vota por los nuevos alcaldes municipales, gobernadores y vicegobernadores regionales para el período 2023-2026. Los comicios son organizados por la ONPE y fiscalizados por el JNE en cada distrito, provincia y departamento nacional.

