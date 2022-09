Ley seca prohíbe vender alcohol: ¿te pueden multar por beber en estas Elecciones 2022?

Este domingo 2 de octubre se llevarán a cabo las Elecciones 2022 para elegir al nuevo alcalde de Lima y autoridades municipales de todo el Perú. Por la Ley orgánica de elecciones 26859, hay algunas medidas que se deben respetar durante la jornada electoral, una de estas es la Ley seca.

Esta norma restringe la venta de bebidas alcohólicas desde las 8.00 a. m. del sábado 1 de octubre hasta el lunes 3 de octubre a las 8.00 a. m. ¿La ley prohíbe el consumo de estas bebidas?

Ley seca: ¿qué dice la Ley orgánica de elecciones?

Aunque no lo creas, la Ley orgánica de elecciones, ni siquiera su modificatoria hecha en 2014, no menciona la prohibición de la ingesta de alcohol. “Desde las 8.00 horas del día anterior al día de la votación, hasta las 8.00 horas del día siguiente a las elecciones, no es permitido el expendio de bebidas alcohólicas de ninguna clase y se cierran los establecimientos, o los espacios de los establecimientos comerciales dedicados exclusivamente a dicho expendio”, dicta textualmente la ley.

‘Expendio’ hace referencia únicamente a la venta y compra de alcohol, pero no incluye la acción de ingerir bebidas alcohólicas. Por eso consultamos a abogados para aclarar este punto.

Ley seca: ¿te podrán multar si tomas alcohol durante las Elecciones 2022?

El abogado constitucionalista Luciano López reconoce que si uno está dentro de su domicilio e ingiere estas bebidas alcohólicas, nadie lo va a multar. Sin embargo, si uno está en la calle y toma una de estas bebidas y la autoridad lo encuentra, sería multado, a pesar de que la norma se refiere textualmente al expendio de bebidas. Esto sucede “debido a los antecedentes. Eso ha sido fiscalizado así”, resalta el constitucionalista López.

Por su parte, el abogado penalista constitucionalista Luis Lamas Puccio agregó que la prohibición tiene connotaciones simbólicas administrativas: “Se supone que quienes están bajo los efectos del licor podrían alterar la tranquilidad pública. Pero en la práctica no tiene connotación porque es inverosímil. Nadie en su sano juicio va a ir en estado etílico a producir escándalo”.

Además, Lamas Puccio dijo: “Los efectos de licor no afectan la lucidez para tomar la decisión electoral”. “Hay otras sustancias peores que el licor que alteran la conciencia y que no están prohibidas”, adicionó el penalista constitucionalista.

En resumen: si bien hay opiniones divididas con respecto a la norma, es mejor asegurarse y no ingerir alcohol en la calle ni en lugares públicos, incluso si has comprado tu cerveza días antes.

Ley seca: ¿cuánto es la multa para los que vendan alcohol?

En caso de que incumplas la norma y seas hallado por las autoridades vendiendo alcohol, el Jurado Nacional de Elecciones detalló que la sanción no solo será económica. Además de la multa de 2.790 soles, el ciudadano infractor podrá afrontar una pena de cárcel no mayor de 6 meses y una pena accesoria de inhabilitación.

