Juan Carrasco: “No hay una justicia electoral verdadera y los peores candidatos quedan”

El candidato de Juntos por el Perú (JP) al Gobierno Regional de Lambayeque (GRL), Juan Carrasco Millones, refirió que el Jurado Electoral Especial de Chiclayo (JEECh) no cumplió con la medida cautelar ordenada por el Poder Judicial, y que hay arbitrariedades respecto a su participación en los comicios municipales y regionales 2022, que se realizarán este domingo 2 de octubre.

Se pronuncia

El último jueves 22 de septiembre de 2022, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró improcedente la apelación del partido Juntos por el Perú para lograr la inscripción de Carrasco como candidato al GRL, y dispuso el archivo definitivo del proceso .

PUEDES VER Lambayeque: alertan vicios en expediente técnico para obra en colegio de Chiclayo

Un día antes, el 21 de septiembre, el JEECh había declarado improcedente su inscripción, además, rechazó la elevación de las apelaciones al JNE, en Lima, por no haber sido ordenadas por el Juzgado Civil Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Esto último es duramente cuestionado por parte de Carrasco.

En diálogo con La República, el candidato precisó que el JEE de Chiclayo no cumplió con ejecutar la medida judicial de amparo del Juzgado Civil Permanente de Lambayeque, y que solo se ha dado la admisión de su candidatura. Denunció que esta instancia electoral no cumplió con elevar las apelaciones al JNE en los plazos correspondientes y, por ende, con el fallo judicial.

“Siento un tanto ver que las cosas van desiguales en este proceso electoral. No hay una justicia electoral verdadera y los peores candidatos son los que quedan. El Jurado Electoral Especial no puede dejarme en calidad de admitido, y se tiene quedar la inscripción . Si esto no cambia, hay organismos nacionales e internacionales que deben saber lo que ha ocurrido en este proceso. Hay un mal precedente para la democracia en el país”, expresó a La República Carrasco Millones.

Carrasco reiteró a este diario que el JEECh no elevó los recursos de apelación interpuestos contra las tachas formuladas por Jorge Gabriel Chafloque y José Leonardo Salvador Santa Cruz, pese a que la misma institución indicó que debía darse un pronunciamiento del pleno de JNE y que la medida cautelar obligaba a esto.

PUEDES VER Más de 8.000 casos de reacciones adversas a fármacos por automedicación en Lambayeque

En esa línea, el también ex ministro del Interior y Defensa manifestó que espera una decisión favorable del JEE de Chiclayo, a pesar del corto período que existe para la realización del proceso electoral este domingo 2 de octubre de 2022.

“El Jurado Electoral Especial no ha cumplido con la medida cautelar ordenada. Se ha violentado mi derecho a participar en la actividad electoral del país. En esta situación, lamentablemente, el que resulte ganador no va a tener legitimidad del pueblo . Hay muchas arbitrariedades que deben ser investigadas”, precisó Carrasco.

Además, el candidato advirtió que presentará una denuncia penal ante el Ministerio Público contra los integrantes de JEE de Chiclayo por los presuntos delitos de prevaricato, omisión dolosa, entre otros. Aseguró que recurrirá a instituciones del extranjero.

Último fallo

Cabe indicar que, el último lunes 26 de septiembre de 2022, el Juzgado Civil Permanente de Lambayeque emitió una resolución en la que concluía que “no resulta lógico mantener a una candidatura en calidad de admitido durante todo el proceso electoral, sin que se haya emitido pronunciamiento sobre las tachas por parte del Jurado Nacional de Elecciones”

Además, el mismo órgano jurisdiccional resolvió que correspondía al JEECh elevar las resoluciones en apelación para que el JNE decida en última instancia el resultado de las tachas impugnadas, tal y como se había dispuesto en la medida cautelar.

“Con el último fallo del Juzgado Civil queda en evidencia que el JEECh no cumplió con ejecutar la medida cautelar. Se demoraron más de 20 días en elevar los recursos de apelaciones, ¿y con qué propósito? Se ha vulnerado el derecho a ser elegido y elegir”, subrayó el político.

Situación

Ante el argumento del JEECh de rechazar la inscripción de la fórmula de JP por haber incumplido la paridad y alternancia de género, Juan Carrasco comentó que se ha vulnerado la postulación de Giuliana Paola Odar Espinoza al cargo de vicegobernadora regional de Lambayeque.